https://ria.ru/20210408/isk-1727409139.html

Иск семьи, не допущенной на рейс "России" из-за визы, пересмотрят

Иск семьи, не допущенной на рейс "России" из-за визы, пересмотрят

Верховный суд РФ обязал нижестоящую инстанцию пересмотреть иск семьи, которую не допустили на рейс авиакомпании "Россия" из-за просроченной визы супруги... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:11

2021-04-08T17:11

2021-04-08T17:11

россия

санкт-петербургский городской суд

аэрофлот

финляндия

вена

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ обязал нижестоящую инстанцию пересмотреть иск семьи, которую не допустили на рейс авиакомпании "Россия" из-за просроченной визы супруги гражданина Германии, которая, по европейским законам, имеет право беспрепятственно передвигаться по территории ЕС.Как следует из иска, имеющегося в распоряжении РИА Новости, гражданка РФ Евгения Баум, ее муж-гражданин Германии и малолетний ребенок в январе 2019 года должны были вернуться из Санкт-Петербурга в Вену, где проживают постоянно.При посадке на рейс сотрудница авиакомпании "Россия" (входит в состав группы "Аэрофлот") отказалась допускать Баум в самолет, так как туристическая виза женщины, предусматривавшая предполагаемое пребывание на территории государств-членов ЕС продолжительностью не более 90 дней в течение любого периода в 180 дней, была нарушена на 42 дня.В итоге этим рейсом в Австрию не полетел ни один из членов семьи Баумов, а деньги, потраченные на билеты, возвращены не были.Сначала во внесудебном порядке, а позже и в рамках иска Баумы указали на незаконность отстранения от рейса. Среди прочего было отмечено, что, согласно европейским законам, право передвигаться и проживать на территории государств-членов ЕС предоставляется не только самим гражданам ЕС, но в равной мере и членам их семей независимо от гражданства последних. Кроме того, заявление о предоставлении Евгении Баум вида на жительство находилось на рассмотрении.В итоге семья все-таки добралась до Вены, но границу РФ им пришлось пересечь на машине и сесть на самолет в Хельсинки. При этом никаких вопросов к Баум перевозчик в Финляндии не имел.Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал Баумам в удовлетворении иска к "Аэрофлоту" о возмещении убытков и взыскании уплаченных по договору денежных средств (сумма не раскрывается).Позднее это решение подтвердили Санкт-Петербургский городской суд и Третий кассационный суд общей юрисдикции. Заявители продолжили обжаловать это решение. Рассмотрение жалоб прошло в ВС РФ сегодня."Суд постановил: вернуть дело на новое рассмотрение в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга", - постановил Верховный суд.

https://ria.ru/20210331/debosh-1603567090.html

https://ria.ru/20210316/debosh-1601509443.html

россия

финляндия

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербургский городской суд, аэрофлот, финляндия, вена, происшествия