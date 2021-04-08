https://ria.ru/20210408/donbass-1727432086.html

Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе действительно обострилась

Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе действительно обострилась

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в Донбассе во время своей поездки в регион. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T19:24

2021-04-08T19:24

2021-04-08T19:44

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 8 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в Донбассе во время своей поездки в регион.Ранее пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными, поездка проводится на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит связи поездки Зеленского в Донбасс с обострением в регионе."Есть, действительно, обострение ситуации в Донбассе, действительно, мы все это видим, видят и бойцы, и главнокомандующие, все командиры. Понимаю, что работают по нашим бойцам снайперы", - сказал Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".При этом он отметил, что все чиновники, имеющие власть на Украине, должны посещать Донбасс и поддерживать украинских солдат."Военные делают все, чтобы защищать наше государство и чтобы сохранять режим прекращения огня. Но мы понимаем, что когда бьют по нашим бойцам, все понимают, что, соответственно, армия отвечает", - добавил он.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.

https://ria.ru/20210408/donbass-1727428727.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, украина, в мире