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Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе действительно обострилась
Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе действительно обострилась
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в Донбассе во время своей поездки в регион. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T19:24
2021-04-08T19:44
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 8 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в Донбассе во время своей поездки в регион.Ранее пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными, поездка проводится на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит связи поездки Зеленского в Донбасс с обострением в регионе."Есть, действительно, обострение ситуации в Донбассе, действительно, мы все это видим, видят и бойцы, и главнокомандующие, все командиры. Понимаю, что работают по нашим бойцам снайперы", - сказал Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".При этом он отметил, что все чиновники, имеющие власть на Украине, должны посещать Донбасс и поддерживать украинских солдат."Военные делают все, чтобы защищать наше государство и чтобы сохранять режим прекращения огня. Но мы понимаем, что когда бьют по нашим бойцам, все понимают, что, соответственно, армия отвечает", - добавил он.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе действительно обострилась

19:24 08.04.2021 (обновлено: 19:44 08.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
CC BY 4.0 / Офіс Президента України /
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КИЕВ, 8 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в Донбассе во время своей поездки в регион.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными, поездка проводится на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит связи поездки Зеленского в Донбасс с обострением в регионе.
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Вчера, 18:52
ЛНР заявила об украинских силовиках на участке разведения сил в Донбассе
"Есть, действительно, обострение ситуации в Донбассе, действительно, мы все это видим, видят и бойцы, и главнокомандующие, все командиры. Понимаю, что работают по нашим бойцам снайперы", - сказал Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".
При этом он отметил, что все чиновники, имеющие власть на Украине, должны посещать Донбасс и поддерживать украинских солдат.
"Те, у кого есть власть на Украине, должны быть на Донбассе хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, в первую очередь, бойцам, важно понимание, что их поддерживает власть, что власть не прячется по кабинетам, а находится там, где действительно сложно, там, где люди - герои, там, где люди решают судьбу, честно говоря, Украины, защищая ее границы", - подчеркнул президент.
"Военные делают все, чтобы защищать наше государство и чтобы сохранять режим прекращения огня. Но мы понимаем, что когда бьют по нашим бойцам, все понимают, что, соответственно, армия отвечает", - добавил он.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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