https://ria.ru/20210408/byudzhet-1727318245.html

Вологодские власти поддержали инициативу спикера Заксобрания

Вологодские власти поддержали инициативу спикера Заксобрания

С предложением выделить средства из областного бюджета на ремонт тротуаров, улучшение освещения улиц и строительство спортивных площадок выступил спикер... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:27

2021-04-08T10:27

2021-04-08T10:27

вологодская область

жкх

андрей луценко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152171/69/1521716925_0:228:3001:1916_1920x0_80_0_0_3d2a0b2089cd8adfcff265ddaaa4eb90.jpg

ВОЛОГДА, 8 апр – РИА Новости. С предложением выделить средства из областного бюджета на ремонт тротуаров, улучшение освещения улиц и строительство спортивных площадок выступил спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.По его словам, это - именно те вопросы, которые волнуют вологжан и их они чаще всего поднимают на встречах с депутатами. "Вопрос состояния тротуаров действительно очень актуальный, он касается безопасности и комфорта пешеходов. Дорогам мы уделяем очень большое внимание, и сейчас наступило время плотно заняться ремонтом тротуаров. Конечно, на эти цели в бюджете предусмотрены определенные средства, но я предлагаю увеличить их в три – четыре раза. И в перспективе рассмотреть программу по ремонту тротуаров на ближайшие годы", - сказал Луценко.Он также напомнил, что в регионе запущен проект "Светлые улицы Вологодчины". По данным пресс-службы Заксобрания, предложение Луценко поддержали губернатор региона Олег Кувшинников, мэр Вологды Сергей Воропанов, а также все участники градостроительного совета. По информации спикера, около 200 миллионов рублей будут выделены из регионального бюджета на ремонт тротуаров, установку уличных светильников и строительство спортивных площадок.

https://ria.ru/20210331/rekonstruktsiya-1603620167.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, андрей луценко