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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
https://ria.ru/20210408/byudzhet-1727318245.html
Вологодские власти поддержали инициативу спикера Заксобрания
Вологодские власти поддержали инициативу спикера Заксобрания
С предложением выделить средства из областного бюджета на ремонт тротуаров, улучшение освещения улиц и строительство спортивных площадок выступил спикер... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:27
2021-04-08T10:27
вологодская область
жкх
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 8 апр – РИА Новости. С предложением выделить средства из областного бюджета на ремонт тротуаров, улучшение освещения улиц и строительство спортивных площадок выступил спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.По его словам, это - именно те вопросы, которые волнуют вологжан и их они чаще всего поднимают на встречах с депутатами. "Вопрос состояния тротуаров действительно очень актуальный, он касается безопасности и комфорта пешеходов. Дорогам мы уделяем очень большое внимание, и сейчас наступило время плотно заняться ремонтом тротуаров. Конечно, на эти цели в бюджете предусмотрены определенные средства, но я предлагаю увеличить их в три – четыре раза. И в перспективе рассмотреть программу по ремонту тротуаров на ближайшие годы", - сказал Луценко.Он также напомнил, что в регионе запущен проект "Светлые улицы Вологодчины". По данным пресс-службы Заксобрания, предложение Луценко поддержали губернатор региона Олег Кувшинников, мэр Вологды Сергей Воропанов, а также все участники градостроительного совета. По информации спикера, около 200 миллионов рублей будут выделены из регионального бюджета на ремонт тротуаров, установку уличных светильников и строительство спортивных площадок.
https://ria.ru/20210331/rekonstruktsiya-1603620167.html
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жкх, андрей луценко

Вологодские власти поддержали инициативу спикера Заксобрания

10:27 08.04.2021
 
© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Роман Галкин
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ВОЛОГДА, 8 апр – РИА Новости. С предложением выделить средства из областного бюджета на ремонт тротуаров, улучшение освещения улиц и строительство спортивных площадок выступил спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.
По его словам, это - именно те вопросы, которые волнуют вологжан и их они чаще всего поднимают на встречах с депутатами.
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Реконструкцию аварийного участка трассы около Вологды завершат досрочно
"Вопрос состояния тротуаров действительно очень актуальный, он касается безопасности и комфорта пешеходов. Дорогам мы уделяем очень большое внимание, и сейчас наступило время плотно заняться ремонтом тротуаров. Конечно, на эти цели в бюджете предусмотрены определенные средства, но я предлагаю увеличить их в три – четыре раза. И в перспективе рассмотреть программу по ремонту тротуаров на ближайшие годы", - сказал Луценко.
Он также напомнил, что в регионе запущен проект "Светлые улицы Вологодчины".
"Уже было сделано очень много, но, к сожалению, пока еще остаются темные участки. Я уверен, что эту работу нужно завершить. В ходе личных приемов вологжане часто обращают внимание на то, что где-то не работают светильники, где-то сделали дорогу, но не предусмотрели качественное освещение. Мы считаем, что было бы правильно выделить дополнительные средства, чтобы решить этот острый вопрос", - отметил спикер областного парламента.
По данным пресс-службы Заксобрания, предложение Луценко поддержали губернатор региона Олег Кувшинников, мэр Вологды Сергей Воропанов, а также все участники градостроительного совета.
По информации спикера, около 200 миллионов рублей будут выделены из регионального бюджета на ремонт тротуаров, установку уличных светильников и строительство спортивных площадок.
 
Вологодская областьЖКХАндрей Луценко
 
 
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