https://ria.ru/20210408/aktrisa-1727432369.html

Актриса из сериала "Мухтар" Белла Шпинер умерла в возрасте 45 лет

Актриса из сериала "Мухтар" Белла Шпинер умерла в возрасте 45 лет

Актриса Белла Шпинер умерла в возрасте 45 лет, сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский в Facebook. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T19:25

2021-04-08T19:25

2021-04-08T20:09

культура

культура

белоруссия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Актриса Белла Шпинер умерла в возрасте 45 лет, сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский в Facebook.Белла Шпинер родилась в 1976 году в Белоруссии. Она окончила Минское училище искусств, а также Минское музыкальное училище. В 2000 году получила диплом Белорусской государственной академии искусств.Актриса работала в театре "Дзе-Я", Минском ТЮЗе, а также в Республиканском театре белорусской драматургии. Наиболее известна по ролям в телесериалах "Мухтар. Новый след", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" и "Журов-2".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, белоруссия