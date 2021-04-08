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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210408/aktrisa-1727432369.html
Актриса из сериала "Мухтар" Белла Шпинер умерла в возрасте 45 лет
Актриса из сериала "Мухтар" Белла Шпинер умерла в возрасте 45 лет
Актриса Белла Шпинер умерла в возрасте 45 лет, сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский в Facebook. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T19:25
2021-04-08T20:09
культура
культура
белоруссия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Актриса Белла Шпинер умерла в возрасте 45 лет, сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский в Facebook.Белла Шпинер родилась в 1976 году в Белоруссии. Она окончила Минское училище искусств, а также Минское музыкальное училище. В 2000 году получила диплом Белорусской государственной академии искусств.Актриса работала в театре "Дзе-Я", Минском ТЮЗе, а также в Республиканском театре белорусской драматургии. Наиболее известна по ролям в телесериалах "Мухтар. Новый след", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" и "Журов-2".
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культура, белоруссия

Актриса из сериала "Мухтар" Белла Шпинер умерла в возрасте 45 лет

19:25 08.04.2021 (обновлено: 20:09 08.04.2021)
 
© Фото : ПЦ Сергея Жигунова 2016Белла Шпинер в фильме "Куба"
Белла Шпинер в фильме Куба - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : ПЦ Сергея Жигунова 2016
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Актриса Белла Шпинер умерла в возрасте 45 лет, сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский в Facebook.
Белла Шпинер родилась в 1976 году в Белоруссии. Она окончила Минское училище искусств, а также Минское музыкальное училище. В 2000 году получила диплом Белорусской государственной академии искусств.
Актриса работала в театре "Дзе-Я", Минском ТЮЗе, а также в Республиканском театре белорусской драматургии. Наиболее известна по ролям в телесериалах "Мухтар. Новый след", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" и "Журов-2".
 
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