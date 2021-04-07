https://ria.ru/20210407/zoom-1727154416.html

В Совфеде призвали не делать трагедии из ситуации с Zoom

В Совфеде призвали не делать трагедии из ситуации с Zoom

Никакой трагедии в возможном запрете продажи услуг Zoom российским госструктурам нет, существует немало конкурентоспособных отечественных аналогов сервиса,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:58

2021-04-07T11:58

2021-04-07T11:58

россия

ирина рукавишникова

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Никакой трагедии в возможном запрете продажи услуг Zoom российским госструктурам нет, существует немало конкурентоспособных отечественных аналогов сервиса, заявила РИА Новости замглавы конституционного комитета Совета Федерации, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.Как сообщали накануне СМИ, Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ."Никакой трагедии в этой ситуации нет. Иностранный производитель аппаратно-программного продукта решил не поставлять его определенному сегменту рынка – это распространенная общемировая практика. Могли и могут вообще отказаться от обслуживания российского рынка либо закрыть свою компанию. Совершенно закономерный процесс", - сказала сенатор.По ее словам, в российском госсекторе уже широко применяется российское программное обеспечение для проведения ВКС-конференций Vinteo и TrueConf, в образовательной среде используется, в частности, Яндекс.Телемост, а также иные подобные продукты. "Иными словами, российские аналоги есть, они ничем не уступают зарубежным, активно применяются, но пока они менее известны рядовому пользователю. Это – вопрос рекламы, а не отсутствия достойных предложений", - подчеркнула Рукавишникова.По ее словам, россияне слишком часто ставят знак равенства между словами "импортное" и "лучшее", что далеко не всегда соответствует действительности. "И в вопросах обеспечения дистанционного общения, телекоммуникаций, помимо хорошо известных импортных продуктов, есть ничем не уступающие им отечественные решения. Тем более, что сам рынок постоянно подталкивает нас к импортозамещению", - убеждена сенатор.

https://ria.ru/20210407/zapret-1727139983.html

https://ria.ru/20210407/zoom-1727147696.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, общество