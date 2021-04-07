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В Совфеде призвали не делать трагедии из ситуации с Zoom
В Совфеде призвали не делать трагедии из ситуации с Zoom
Никакой трагедии в возможном запрете продажи услуг Zoom российским госструктурам нет, существует немало конкурентоспособных отечественных аналогов сервиса,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:58
2021-04-07T11:58
2021-04-07T11:58
россия
ирина рукавишникова
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Никакой трагедии в возможном запрете продажи услуг Zoom российским госструктурам нет, существует немало конкурентоспособных отечественных аналогов сервиса, заявила РИА Новости замглавы конституционного комитета Совета Федерации, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.Как сообщали накануне СМИ, Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ."Никакой трагедии в этой ситуации нет. Иностранный производитель аппаратно-программного продукта решил не поставлять его определенному сегменту рынка – это распространенная общемировая практика. Могли и могут вообще отказаться от обслуживания российского рынка либо закрыть свою компанию. Совершенно закономерный процесс", - сказала сенатор.По ее словам, в российском госсекторе уже широко применяется российское программное обеспечение для проведения ВКС-конференций Vinteo и TrueConf, в образовательной среде используется, в частности, Яндекс.Телемост, а также иные подобные продукты. "Иными словами, российские аналоги есть, они ничем не уступают зарубежным, активно применяются, но пока они менее известны рядовому пользователю. Это – вопрос рекламы, а не отсутствия достойных предложений", - подчеркнула Рукавишникова.По ее словам, россияне слишком часто ставят знак равенства между словами "импортное" и "лучшее", что далеко не всегда соответствует действительности. "И в вопросах обеспечения дистанционного общения, телекоммуникаций, помимо хорошо известных импортных продуктов, есть ничем не уступающие им отечественные решения. Тем более, что сам рынок постоянно подталкивает нас к импортозамещению", - убеждена сенатор.
https://ria.ru/20210407/zapret-1727139983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, общество
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Никакой трагедии в возможном запрете продажи услуг Zoom российским госструктурам нет, существует немало конкурентоспособных отечественных аналогов сервиса, заявила РИА Новости замглавы конституционного комитета Совета Федерации
, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова
.
Как сообщали накануне СМИ, Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России
и СНГ
.
"Никакой трагедии в этой ситуации нет. Иностранный производитель аппаратно-программного продукта решил не поставлять его определенному сегменту рынка – это распространенная общемировая практика. Могли и могут вообще отказаться от обслуживания российского рынка либо закрыть свою компанию. Совершенно закономерный процесс", - сказала сенатор.
По ее словам, в российском госсекторе уже широко применяется российское программное обеспечение для проведения ВКС-конференций Vinteo и TrueConf, в образовательной среде используется, в частности, Яндекс.Телемост, а также иные подобные продукты. "Иными словами, российские аналоги есть, они ничем не уступают зарубежным, активно применяются, но пока они менее известны рядовому пользователю. Это – вопрос рекламы, а не отсутствия достойных предложений", - подчеркнула Рукавишникова.
По ее словам, россияне слишком часто ставят знак равенства между словами "импортное" и "лучшее", что далеко не всегда соответствует действительности. "И в вопросах обеспечения дистанционного общения, телекоммуникаций, помимо хорошо известных импортных продуктов, есть ничем не уступающие им отечественные решения. Тем более, что сам рынок постоянно подталкивает нас к импортозамещению", - убеждена сенатор.