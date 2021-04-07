https://ria.ru/20210407/yakutiya-1727181931.html
Парламент Якутии одобрил новые назначения в правительстве республики
Парламент Якутии одобрил новые назначения в правительстве республики
Парламент Якутии дал согласие на назначение первых зампредов кабмина, а также омбудсмена по правам коренных малочисленных народов Севера в республике, сообщает... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:51
2021-04-07T13:51
2021-04-07T13:51
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
река лена
дмитрий садовник
иркутск
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151272/68/1512726840_0:46:1001:609_1920x0_80_0_0_1608e87ebb153917daf3a773e305d980.jpg
ЯКУТСК, 7 апр – РИА Новости. Парламент Якутии дал согласие на назначение первых зампредов кабмина, а также омбудсмена по правам коренных малочисленных народов Севера в республике, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.В среду в государственном собрании (Ил Тумэн) республики состоялось XXVI пленарное заседание.Решение было принято по итогам тайного голосования.Кандидатуру Дмитрия Бердникова на назначение на должность первого вице-премьера поддержали 39 депутатов, против проголосовали 9, воздержались 4. За назначение первым зампредом Дмитрия Садовникова дали согласие 50 парламентариев, воздержались 2. Кандидатуру Константина Роббека на должность уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в республике поддержали 51 голосовавших, воздержался 1.Ранее сообщалось о том, что экс-мэр Иркутска и бывший первый замгубернатора Иркутской области Дмитрий Бердников 12 ноября указом главы Якутии назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства республики, он будет курировать вопросы организации и сопровождения работ по строительству моста через реку Лена.Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, исполняющим обязанности назначен министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Садовников.
https://ria.ru/20210406/bam-1604381147.html
https://ria.ru/20210405/yakutiya-1604251751.html
россия
республика саха (якутия)
река лена
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151272/68/1512726840_64:0:935:653_1920x0_80_0_0_84b2cd2d5015e27b70f1f231e9ead87d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика саха (якутия), река лена, дмитрий садовник, иркутск, политика
ЯКУТСК, 7 апр – РИА Новости. Парламент Якутии дал согласие на назначение первых зампредов кабмина, а также омбудсмена по правам коренных малочисленных народов Севера в республике, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
В среду в государственном собрании (Ил Тумэн) республики состоялось XXVI пленарное заседание.
"Народные депутаты вынесли решение о даче согласия главе республики Саха
(Якутия) на назначение на должность первых заместителей председателя правительства республики Саха (Якутия) и уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в республике Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе.
Решение было принято по итогам тайного голосования.
Кандидатуру Дмитрия Бердникова на назначение на должность первого вице-премьера поддержали 39 депутатов, против проголосовали 9, воздержались 4. За назначение первым зампредом Дмитрия Садовникова дали согласие 50 парламентариев, воздержались 2. Кандидатуру Константина Роббека на должность уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в республике поддержали 51 голосовавших, воздержался 1.
Ранее сообщалось о том, что экс-мэр Иркутска
и бывший первый замгубернатора Иркутской области
Дмитрий Бердников 12 ноября указом главы Якутии назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства республики, он будет курировать вопросы организации и сопровождения работ по строительству моста через реку Лена
.
Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, исполняющим обязанности назначен министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Садовников
.