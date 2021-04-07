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В Узбекистане и Казахстане заметили загадочную вспышку в небе
В Узбекистане и Казахстане заметили загадочную вспышку в небе
Пользователи соцсетей в Узбекистане выкладывают видео яркой вспышки в небе, произошедшей вечером во вторник, напоминающее падение метеоритов или метеоритный... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:22
2021-04-07T17:35
чуйская область
космос - риа наука
узбекистан
андижан
казахстан
в мире
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ТАШКЕНТ, 7 апр – РИА Новости. Пользователи соцсетей в Узбекистане выкладывают видео яркой вспышки в небе, произошедшей вечером во вторник, напоминающее падение метеоритов или метеоритный дождь, МЧС республики заявил РИА Новости, что информации о разрушениях не поступало.Неизвестный светящийся объект также был замечен жителями Жамбылской области Казахстана (на юге республики) вечером во вторник, в министерстве по чрезвычайным ситуациям РИА Новости сообщили, что на территории страны падения каких-либо объектов не зафиксировано.Первыми о яркой вспышке в небе во вторник вечером сообщили жители Киргизии. По их словам, к западу от Бишкека примерно в 23.00 (20.00 мск) появился резко снижающийся горящий объект, озаривший весь небосвод яркой вспышкой. При этом, никаких звуков слышно не было. Точной информации, был ли это метеорит, комета или элемент какого-то спутника, пока нет. МЧС Киргизии сообщило, что, по предварительным данным, никаких разрушений на территории Киргизии нет. В Узбекистане видео снижающегося неопознанного объекта опубликовали в нескольких Telegram-каналах пользователи Андижанской и Наманганской областей на востоке УзбекистанаВ свою очередь, официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали сообщил РИА Новости, что никаких происшествий в связи с возможным падением неизвестного объекта в стране не зафиксировано."На территории Казахстана падения каких-либо объектов не зафиксировано", - сказал он.В Узбекистане видео снижающегося неопознанного объекта опубликовали в нескольких Telegram-каналах пользователи Андижанской и Наманганской областей на востоке Узбекистана. "Небо над Андижаном, Ханабадским, Балыкчинским и Алтынкульский районами на мгновение зажглось, а затем погасло. Нет информации о том, что это такое", - написали авторы Telegram-канала "Андижан сегодня", описывая одно из опубликованных видео."В центр управления кризисными ситуациям информации о каких-либо разрушениях не поступало", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Узбекистана.
https://ria.ru/20210320/meteorit-1602089857.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Огненный шар в небе Узбекистана
В Узбекистане и Казахстане тоже увидели огненный шар. Видео кадры сняты очевидцем.
2021-04-07T14:22
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Яркая вспышка в небе над Бишкеком
Яркую вспышку в небе заметили жители Бишкека и Чуйской области Киргизии, возможно, от падения метеорита. В небе к западу от столицы появился резко снижающийся горящий объект, озаривший весь небосвод яркой вспышкой.
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чуйская область, космос - риа наука, узбекистан, андижан, казахстан, в мире

В Узбекистане и Казахстане заметили загадочную вспышку в небе

14:22 07.04.2021 (обновлено: 17:35 07.04.2021)
 
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ТАШКЕНТ, 7 апр – РИА Новости. Пользователи соцсетей в Узбекистане выкладывают видео яркой вспышки в небе, произошедшей вечером во вторник, напоминающее падение метеоритов или метеоритный дождь, МЧС республики заявил РИА Новости, что информации о разрушениях не поступало.
Неизвестный светящийся объект также был замечен жителями Жамбылской области Казахстана (на юге республики) вечером во вторник, в министерстве по чрезвычайным ситуациям РИА Новости сообщили, что на территории страны падения каких-либо объектов не зафиксировано.
Первыми о яркой вспышке в небе во вторник вечером сообщили жители Киргизии. По их словам, к западу от Бишкека примерно в 23.00 (20.00 мск) появился резко снижающийся горящий объект, озаривший весь небосвод яркой вспышкой. При этом, никаких звуков слышно не было. Точной информации, был ли это метеорит, комета или элемент какого-то спутника, пока нет. МЧС Киргизии сообщило, что, по предварительным данным, никаких разрушений на территории Киргизии нет. В Узбекистане видео снижающегося неопознанного объекта опубликовали в нескольких Telegram-каналах пользователи Андижанской и Наманганской областей на востоке Узбекистана
"Шестого апреля в 23:00 над Таразом (административный центр региона - ред.) скорее всего пролетел и сгорел небольшой метеор, судя по видео от подписчиков", - сообщили на странице сообщества Taraz_life в Instagram, на которой было опубликовано соответствующее видео.
В свою очередь, официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали сообщил РИА Новости, что никаких происшествий в связи с возможным падением неизвестного объекта в стране не зафиксировано.
"На территории Казахстана падения каких-либо объектов не зафиксировано", - сказал он.
В Узбекистане видео снижающегося неопознанного объекта опубликовали в нескольких Telegram-каналах пользователи Андижанской и Наманганской областей на востоке Узбекистана. "Небо над Андижаном, Ханабадским, Балыкчинским и Алтынкульский районами на мгновение зажглось, а затем погасло. Нет информации о том, что это такое", - написали авторы Telegram-канала "Андижан сегодня", описывая одно из опубликованных видео.
"В центр управления кризисными ситуациям информации о каких-либо разрушениях не поступало", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Узбекистана.
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