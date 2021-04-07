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В Донбассе восстановили водоснабжение нескольких населенных пунктов
В Донбассе восстановили водоснабжение нескольких населенных пунктов
Водоснабжение ряда населенных пунктов в Донецкой области, которое было остановлено из-за аварии после обстрела, восстановили, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:28
2021-04-07T15:52
павел кириленко
донецкая областная военно-гражданская администрация
вода донбасса
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
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КИЕВ, 7 апр – РИА Новости. Водоснабжение ряда населенных пунктов в Донецкой области, которое было остановлено из-за аварии после обстрела, восстановили, сообщила в среду пресс-служба компании "Вода Донбасса".Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода обесточена из-за обстрела, водоснабжение остановлено в ряде населенных пунктов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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павел кириленко, донецкая областная военно-гражданская администрация, вода донбасса, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

В Донбассе восстановили водоснабжение нескольких населенных пунктов

14:28 07.04.2021 (обновлено: 15:52 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНабережная в Донецке
Набережная в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 7 апр – РИА Новости. Водоснабжение ряда населенных пунктов в Донецкой области, которое было остановлено из-за аварии после обстрела, восстановили, сообщила в среду пресс-служба компании "Вода Донбасса".
Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода обесточена из-за обстрела, водоснабжение остановлено в ряде населенных пунктов.

"Сегодня после проведения ремонтных работ электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода было восстановлено. В 11.30 (совпадает с мск) был запущен насосный агрегат № 9. Подача воды возобновлена", - говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Павел КириленкоДонецкая областная военно-гражданская администрацияВода ДонбассаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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