https://ria.ru/20210407/ugol-1727233125.html

Врио главы Тувы предложил снизить цены на уголь в республике

Врио главы Тувы предложил снизить цены на уголь в республике

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг обратил внимание на высокую цену на уголь в регионе, несмотря на его большие запасы, намерен представить предложения по ее... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:53

2021-04-07T16:53

2021-04-07T16:53

россия

владимир путин

кызыл

республика тыва

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг обратил внимание на высокую цену на уголь в регионе, несмотря на его большие запасы, намерен представить предложения по ее снижению. С такой инициативой он выступил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.В среду Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг."У нас дорогой уголь, несмотря на то, что у нас много угля - разведан запас около 20 миллиардов (тонн). В этой связи у меня есть определенные предложения по удешевлению цены на уголь, особенно для населения и бюджетной сферы", - сказал врио главы Тувы.Кроме того, он обратил внимание президента на экологические проблемы из-за отопления углем в столице республики - Кызыле. "У нас экологическая проблема - к сожалению, столица республики находится в котловине, в зимний период воздушный бассейн очень засорен сажей за счет отопления частного сектора и малых и средних котельных", - пояснил Ховалыг.При этом, отметил он, в план газификации до 2025 года Республика Тыва не попала. "Есть предложение, если за счет автовозов привозить газ в Кызыл, газовые хранилища отапливать за счет газа, отапливать частный сектор, малые и средние котельные, я думаю, проблема воздушной атмосферы города Кызыла может быть решена", - сказал он.Владислав Ховалыг родом из республики Тыва. В 2007-2008 годах – министр земельных и имущественных отношений Республики Тува. С 2008 года по ноябрь 2018 года занимал должность мэра города Кызыла.

https://ria.ru/20201020/sotsugol-1580171131.html

https://ria.ru/20200619/1573181724.html

россия

кызыл

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, кызыл, республика тыва, экономика