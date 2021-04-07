Врио главы Тувы предложил снизить цены на уголь в республике
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Владиславом Ховалыгом
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг обратил внимание на высокую цену на уголь в регионе, несмотря на его большие запасы, намерен представить предложения по ее снижению. С такой инициативой он выступил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
В среду Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг.
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"У нас дорогой уголь, несмотря на то, что у нас много угля - разведан запас около 20 миллиардов (тонн). В этой связи у меня есть определенные предложения по удешевлению цены на уголь, особенно для населения и бюджетной сферы", - сказал врио главы Тувы.
Кроме того, он обратил внимание президента на экологические проблемы из-за отопления углем в столице республики - Кызыле. "У нас экологическая проблема - к сожалению, столица республики находится в котловине, в зимний период воздушный бассейн очень засорен сажей за счет отопления частного сектора и малых и средних котельных", - пояснил Ховалыг.
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При этом, отметил он, в план газификации до 2025 года Республика Тыва не попала. "Есть предложение, если за счет автовозов привозить газ в Кызыл, газовые хранилища отапливать за счет газа, отапливать частный сектор, малые и средние котельные, я думаю, проблема воздушной атмосферы города Кызыла может быть решена", - сказал он.
Владислав Ховалыг родом из республики Тыва. В 2007-2008 годах – министр земельных и имущественных отношений Республики Тува. С 2008 года по ноябрь 2018 года занимал должность мэра города Кызыла.