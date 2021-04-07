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Под Ростовом проверяют данные о смерти мужчины из-за опоздания скорой
Под Ростовом проверяют данные о смерти мужчины из-за опоздания скорой
Следователи организовали проверку информации в СМИ о том, что скорая помощь не успела приехать к пациенту в Кагальницком районе Ростовской области из-за того,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:50
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации в СМИ о том, что скорая помощь не успела приехать к пациенту в Кагальницком районе Ростовской области из-за того, что застряла в грязи на бездорожье, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По его словам, ранее в СМИ появилась информация о том, что в хуторе Родники Кагальницкого района автомобиль скорой помощи не смог проехать по бездорожью к пациенту, который умер, не дождавшись медицинской помощи."С целью проверки опубликованной информации... организовано проведение доследственной проверки", - сказал он. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, отметил представитель СК.
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Трактор вытаскивает застрявшую машину скорой помощи
В Ростовской области машина скорой помощи с пациентом застряла в грязи. Пока трактор её вытаскивал, пациент умер. Врачи приехали к мужчине в хутор Родники, что в Кагальницком районе. У него подскочило давление, врачи приняли решение госпитализировать мужчину, но им помешала грязюка. В ней застряла машина скорой, потому что других дорог в районе нет. Пока ждали трактор, который вытащил машину, пациент скончался.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия

Под Ростовом проверяют данные о смерти мужчины из-за опоздания скорой

18:50 07.04.2021 (обновлено: 21:03 07.04.2021)
 
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации в СМИ о том, что скорая помощь не успела приехать к пациенту в Кагальницком районе Ростовской области из-за того, что застряла в грязи на бездорожье, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По его словам, ранее в СМИ появилась информация о том, что в хуторе Родники Кагальницкого района автомобиль скорой помощи не смог проехать по бездорожью к пациенту, который умер, не дождавшись медицинской помощи.
"С целью проверки опубликованной информации... организовано проведение доследственной проверки", - сказал он. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, отметил представитель СК.
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьПроисшествия
 
 
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