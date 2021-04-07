https://ria.ru/20210407/skoraya-1727260681.html
Под Ростовом проверяют данные о смерти мужчины из-за опоздания скорой
Под Ростовом проверяют данные о смерти мужчины из-за опоздания скорой
Следователи организовали проверку информации в СМИ о том, что скорая помощь не успела приехать к пациенту в Кагальницком районе Ростовской области из-за того,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:50
2021-04-07T18:50
2021-04-07T21:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727275775_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_4abb3fb2ef00cb0cfb784b43f6c17808.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации в СМИ о том, что скорая помощь не успела приехать к пациенту в Кагальницком районе Ростовской области из-за того, что застряла в грязи на бездорожье, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По его словам, ранее в СМИ появилась информация о том, что в хуторе Родники Кагальницкого района автомобиль скорой помощи не смог проехать по бездорожью к пациенту, который умер, не дождавшись медицинской помощи."С целью проверки опубликованной информации... организовано проведение доследственной проверки", - сказал он. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, отметил представитель СК.
https://ria.ru/20210329/benzin-1603240361.html
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727275775_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_e33ce8d1aac5d8e339271ba88523130d.jpg
Трактор вытаскивает застрявшую машину скорой помощи
В Ростовской области машина скорой помощи с пациентом застряла в грязи. Пока трактор её вытаскивал, пациент умер.
Врачи приехали к мужчине в хутор Родники, что в Кагальницком районе. У него подскочило давление, врачи приняли решение госпитализировать мужчину, но им помешала грязюка. В ней застряла машина скорой, потому что других дорог в районе нет. Пока ждали трактор, который вытащил машину, пациент скончался.
2021-04-07T18:50
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия