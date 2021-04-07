https://ria.ru/20210407/skoraya-1727260681.html

Под Ростовом проверяют данные о смерти мужчины из-за опоздания скорой

Под Ростовом проверяют данные о смерти мужчины из-за опоздания скорой

Следователи организовали проверку информации в СМИ о том, что скорая помощь не успела приехать к пациенту в Кагальницком районе Ростовской области из-за того,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:50

2021-04-07T18:50

2021-04-07T21:03

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации в СМИ о том, что скорая помощь не успела приехать к пациенту в Кагальницком районе Ростовской области из-за того, что застряла в грязи на бездорожье, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По его словам, ранее в СМИ появилась информация о том, что в хуторе Родники Кагальницкого района автомобиль скорой помощи не смог проехать по бездорожью к пациенту, который умер, не дождавшись медицинской помощи."С целью проверки опубликованной информации... организовано проведение доследственной проверки", - сказал он. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, отметил представитель СК.

https://ria.ru/20210329/benzin-1603240361.html

россия

ростовская область

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2021

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Трактор вытаскивает застрявшую машину скорой помощи В Ростовской области машина скорой помощи с пациентом застряла в грязи. Пока трактор её вытаскивал, пациент умер. Врачи приехали к мужчине в хутор Родники, что в Кагальницком районе. У него подскочило давление, врачи приняли решение госпитализировать мужчину, но им помешала грязюка. В ней застряла машина скорой, потому что других дорог в районе нет. Пока ждали трактор, который вытащил машину, пациент скончался. 2021-04-07T18:50 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия