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РЖД вводит летние скидки для школьников
РЖД вводит летние скидки для школьников
"РЖД" в 2021 году вновь введут скидки в 50 процентов на проезд в поездах детей от 10 до 17 лет на время летних каникулах, сообщила компания. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:18
2021-04-07T11:18
2021-04-07T11:18
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. "РЖД" в 2021 году вновь введут скидки в 50 процентов на проезд в поездах детей от 10 до 17 лет на время летних каникулах, сообщила компания."Для повышения транспортной мобильности населения и развития внутреннего туризма холдинг "РЖД" шестой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50 процентов детям от 10 до 17 лет для путешествий в период летних школьных каникул", — уточняет компания.Она доступна при оформлении билетов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные, и вагоны второго и третьего классов электропоездов, курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных) отправлением с 1 июня по 31 августа 2021 года.При транзите скидка предоставляется по территории России."Также уже второй год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул могут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов", - добавляют в "РЖД". При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.Такие билеты продаются в кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" или в мобильном приложении. Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа "полный" и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.
https://ria.ru/20210311/poezda-1600801435.html
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россия, туризм, туристы, новости - туризм, ржд
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. "РЖД" в 2021 году вновь введут скидки в 50 процентов на проезд в поездах детей от 10 до 17 лет на время летних каникулах, сообщила компания.
"Для повышения транспортной мобильности населения и развития внутреннего туризма холдинг "РЖД" шестой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50 процентов детям от 10 до 17 лет для путешествий в период летних школьных каникул", — уточняет компания.
Она доступна при оформлении билетов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные, и вагоны второго и третьего классов электропоездов, курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных) отправлением с 1 июня по 31 августа 2021 года.
При транзите скидка предоставляется по территории России.
"Также уже второй год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул могут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов", - добавляют в "РЖД". При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.
Такие билеты продаются в кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" или в мобильном приложении. Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа "полный" и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.