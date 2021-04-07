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В Госдуму внесли проект о новом порядке ведения дел о клевете и побоях
В Госдуму внесли проект о новом порядке ведения дел о клевете и побоях
Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, согласно которому уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, побоях или клевете нельзя будет прекратить в РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:25
2021-04-07T17:25
2021-04-07T17:25
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общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, согласно которому уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, побоях или клевете нельзя будет прекратить в связи с примирением сторон, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в Уголовно-процессуальный кодекс.В пояснительной записке уточняется, что проект изменяет вид уголовного преследования по ряду статей УК, дела о которых в настоящее время рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения."В проекте предлагается перевести уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат", - говорится в документе.
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россия, госдума рф, верховный суд рф, общество
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Верховный суд РФ
внес в Госдуму
законопроект, согласно которому уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, побоях или клевете нельзя будет прекратить в связи с примирением сторон, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в Уголовно-процессуальный кодекс.
В пояснительной записке уточняется, что проект изменяет вид уголовного преследования по ряду статей УК, дела о которых в настоящее время рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения.
"В проекте предлагается перевести уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат", - говорится в документе.