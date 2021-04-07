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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210407/pozhilye-1727208994.html
В центре "Вектор" назвали вакцину "ЭпиВакКорона" эффективной для пожилых
В центре "Вектор" назвали вакцину "ЭпиВакКорона" эффективной для пожилых
У пожилых людей после прививки от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" антитела образуются в 94 процентах случаев, заявил руководитель Екатеринбургского... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:31
2021-04-07T15:37
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр семенов
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. У пожилых людей после прививки от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" антитела образуются в 94 процентах случаев, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов в эфире "Соловьев LIVE".Он добавил, что даже те пациенты, у кого не возникнет иммунитета после вакцинации, будет застрахованы от худших сценариев течения болезни."В любом случае это защищает от тяжелого развития инфекции. Надо помнить, что провакцинированный человек, даже если он будет по своим внутренним причинам относиться к тому меньшинству, на которое вакцина не подействовала, а такие люди есть для любых вакцин, …то в любом случае привитые, которые уже познакомились с вакциной, они даже если заболеют, то не умирают", — заявил он.В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что речь идет о выработке антител у людей старше 60 лет.Борьба с новыми штаммамиСеменов отметил, что "ЭпиВакКорона" эффективна против всех известных штаммов COVID-19."А вот против новых, …я думаю, что мы сможем очень быстро вакцины менять", — добавил он.Он также подчеркнул, что вакцинация может повлиять на мужское здоровье пациентов только в положительном ключе."Человек, защищенный вакциной от коронавируса, радуется, живет полной жизнью, не испытывает стрессы, и от этого потенция хуже точно не будет, а вот лучше может быть", — сказал глава "Вектора"."ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России препарат для профилактики коронавируса. Его разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Среди преимуществ эксперты отмечают безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.Вакцина не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Стоить она будет до 4210 рублей.В Роспотребнадзоре отмечали, что не все тесты смогут выявить антитела к COVID-19 после применения "ЭпиВакКороны", поэтому вместе с препаратом будут поставлять специальные проверочные системы.Также в России зарегистрированы "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр семенов, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В центре "Вектор" назвали вакцину "ЭпиВакКорона" эффективной для пожилых

15:31 07.04.2021 (обновлено: 15:37 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПриемка партии вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на складе в Домодедово
Приемка партии вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на складе в Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. У пожилых людей после прививки от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" антитела образуются в 94 процентах случаев, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов в эфире "Соловьев LIVE".
Он добавил, что даже те пациенты, у кого не возникнет иммунитета после вакцинации, будет застрахованы от худших сценариев течения болезни.
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"В любом случае это защищает от тяжелого развития инфекции. Надо помнить, что провакцинированный человек, даже если он будет по своим внутренним причинам относиться к тому меньшинству, на которое вакцина не подействовала, а такие люди есть для любых вакцин, …то в любом случае привитые, которые уже познакомились с вакциной, они даже если заболеют, то не умирают", — заявил он.
В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что речь идет о выработке антител у людей старше 60 лет.
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Борьба с новыми штаммами

Семенов отметил, что "ЭпиВакКорона" эффективна против всех известных штаммов COVID-19.
"А вот против новых, …я думаю, что мы сможем очень быстро вакцины менять", — добавил он.
Он также подчеркнул, что вакцинация может повлиять на мужское здоровье пациентов только в положительном ключе.
"Человек, защищенный вакциной от коронавируса, радуется, живет полной жизнью, не испытывает стрессы, и от этого потенция хуже точно не будет, а вот лучше может быть", — сказал глава "Вектора".
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"ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России препарат для профилактики коронавируса. Его разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Среди преимуществ эксперты отмечают безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.
Вакцина не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Стоить она будет до 4210 рублей.
В Роспотребнадзоре отмечали, что не все тесты смогут выявить антитела к COVID-19 после применения "ЭпиВакКороны", поэтому вместе с препаратом будут поставлять специальные проверочные системы.
Также в России зарегистрированы "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр СеменовГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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