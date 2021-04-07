https://ria.ru/20210407/peregovory-1727119901.html

Лавров выразил надежду на развитие межафганских переговоров

Лавров выразил надежду на развитие межафганских переговоров

Москва надеется, что переговоры расширенной "тройки" придадут импульс межафганским переговорам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T05:16

2021-04-07T05:16

2021-04-07T05:16

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сергей лавров

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афганистан

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва надеется, что переговоры расширенной "тройки" придадут импульс межафганским переговорам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он напомнил, что в Москве состоялись также отдельные встречи делегации Афганистана и представителей движения "Талибан"."Считаем важным, что обе стороны высказались за интенсификацию межафганского переговорного процесса", - добавил Лавров.В Москве ранее прошла конференция расширенной "тройки" по афганскому урегулированию (РФ, США, КНР и Пакистан) с участием афганских сторон, в качестве почетного гостя в ней участвовал представитель Катара, где проходят межафганские мирные переговоры. По итогам было принято заявление, в котором расширенная "тройка" призвала все афганские силы к снижению уровня насилия в стране, а талибов – воздержаться от весенней наступательной кампании. Кроме того, страны призвали афганские силы как можно скорее перейти к переговорам по фундаментальным вопросам решения конфликта, включая содержание политической "дорожной карты".В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.Перед этим, в конце февраля прошлого года, на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

https://ria.ru/20210406/afganistan-1604378708.html

https://ria.ru/20210330/afganistan-1603406564.html

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россия, сергей лавров, москва, афганистан, талибан, сша, в мире