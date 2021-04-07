https://ria.ru/20210407/pandemiya-1727258341.html

Патрушев назвал статистику смертности от COVID-19 достоверной

Патрушев назвал статистику смертности от COVID-19 достоверной

Официальная статистика смертности от коронавируса является достоверной, нет оснований ей не доверять, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:41

2021-04-07T18:41

2021-04-07T20:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

николай патрушев

сша

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальная статистика смертности от коронавируса является достоверной, нет оснований ей не доверять, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."У нас есть официальная статистика смертности от коронавируса, и оснований не доверять ей нет. Действительно: мы не были готовы к тому, что все будет развиваться именно таким образом и столь стремительно. Никто не был готов, но мы справились", - сказал он в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсант".Патрушев подчеркнул, что Россия помогает другим странам в борьбе с пандемией, в то время как США "проявляют эгоизм"."А между тем уже сегодня в наших силах прекратить шествие вируса по планете и сохранить не тысячи, а миллионы жизней. В том числе благодаря вакцинам, разработанным российскими учеными. На первом месте у нас, конечно же, вакцинация нашего населения, но мы при этом имеем возрастающую возможность и готовность делиться ими со всеми желающими независимо от их политического курса или места на мировой арене", - подчеркнул секретарь Совбеза."Востребованность нашего взаимодействия возрастает с учетом пандемии, на фоне которой усиливаются вызовы и угрозы глобальной стабильности", - сказал он.По словам Патрушева, Россия никогда не занималась политическими играми за счет жизни и здоровья людей."Мы всегда смотрели на человечество как на единую глобальную общность, которую нельзя разделять по национальной принадлежности, расе, религиозным убеждениям. "Блэк лайвз мэттер" ("Черные жизни имеют значение") или "Уайт лайвз мэттер" ("Белые жизни имеют значение") - пускай решают на Западе. Для нашей страны единственно правильным лозунгом является "Олл лайвз мэттер" ("Все жизни имеют значение"). Наши вакцины - еще одно доказательство этого", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20210407/vaktsiny-1727223315.html

https://ria.ru/20210407/vaktsiny-1727205838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, николай патрушев, сша