Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210407/pandemiya-1727258341.html
Патрушев назвал статистику смертности от COVID-19 достоверной
Патрушев назвал статистику смертности от COVID-19 достоверной
Официальная статистика смертности от коронавируса является достоверной, нет оснований ей не доверять, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:41
2021-04-07T20:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
николай патрушев
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_0:33:2877:1651_1920x0_80_0_0_1b4b83bb86a3e427896dcfb8dafc5108.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальная статистика смертности от коронавируса является достоверной, нет оснований ей не доверять, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."У нас есть официальная статистика смертности от коронавируса, и оснований не доверять ей нет. Действительно: мы не были готовы к тому, что все будет развиваться именно таким образом и столь стремительно. Никто не был готов, но мы справились", - сказал он в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсант".Патрушев подчеркнул, что Россия помогает другим странам в борьбе с пандемией, в то время как США "проявляют эгоизм"."А между тем уже сегодня в наших силах прекратить шествие вируса по планете и сохранить не тысячи, а миллионы жизней. В том числе благодаря вакцинам, разработанным российскими учеными. На первом месте у нас, конечно же, вакцинация нашего населения, но мы при этом имеем возрастающую возможность и готовность делиться ими со всеми желающими независимо от их политического курса или места на мировой арене", - подчеркнул секретарь Совбеза."Востребованность нашего взаимодействия возрастает с учетом пандемии, на фоне которой усиливаются вызовы и угрозы глобальной стабильности", - сказал он.По словам Патрушева, Россия никогда не занималась политическими играми за счет жизни и здоровья людей."Мы всегда смотрели на человечество как на единую глобальную общность, которую нельзя разделять по национальной принадлежности, расе, религиозным убеждениям. "Блэк лайвз мэттер" ("Черные жизни имеют значение") или "Уайт лайвз мэттер" ("Белые жизни имеют значение") - пускай решают на Западе. Для нашей страны единственно правильным лозунгом является "Олл лайвз мэттер" ("Все жизни имеют значение"). Наши вакцины - еще одно доказательство этого", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20210407/vaktsiny-1727223315.html
https://ria.ru/20210407/vaktsiny-1727205838.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_ab899c67e1a56f83bb6dccf750ed1f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, николай патрушев, сша

Патрушев назвал статистику смертности от COVID-19 достоверной

18:41 07.04.2021 (обновлено: 20:56 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальная статистика смертности от коронавируса является достоверной, нет оснований ей не доверять, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"У нас есть официальная статистика смертности от коронавируса, и оснований не доверять ей нет. Действительно: мы не были готовы к тому, что все будет развиваться именно таким образом и столь стремительно. Никто не был готов, но мы справились", - сказал он в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсант".
Производство вакцины Sputnik V - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 16:17Распространение коронавируса
Путин оценил объем производства вакцин от коронавируса
Патрушев подчеркнул, что Россия помогает другим странам в борьбе с пандемией, в то время как США "проявляют эгоизм".
"А между тем уже сегодня в наших силах прекратить шествие вируса по планете и сохранить не тысячи, а миллионы жизней. В том числе благодаря вакцинам, разработанным российскими учеными. На первом месте у нас, конечно же, вакцинация нашего населения, но мы при этом имеем возрастающую возможность и готовность делиться ими со всеми желающими независимо от их политического курса или места на мировой арене", - подчеркнул секретарь Совбеза.
"Востребованность нашего взаимодействия возрастает с учетом пандемии, на фоне которой усиливаются вызовы и угрозы глобальной стабильности", - сказал он.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 15:23Распространение коронавируса
Гинцбург оценил темпы производства вакцин от COVID-19 в мире
По словам Патрушева, Россия никогда не занималась политическими играми за счет жизни и здоровья людей.
"Мы всегда смотрели на человечество как на единую глобальную общность, которую нельзя разделять по национальной принадлежности, расе, религиозным убеждениям. "Блэк лайвз мэттер" ("Черные жизни имеют значение") или "Уайт лайвз мэттер" ("Белые жизни имеют значение") - пускай решают на Западе. Для нашей страны единственно правильным лозунгом является "Олл лайвз мэттер" ("Все жизни имеют значение"). Наши вакцины - еще одно доказательство этого", - отметил Патрушев.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоНиколай ПатрушевСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния