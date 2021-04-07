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Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего
Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего
8 апреля в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров, академика Виктора САДОВНИЧЕГО, посвященная приоритетным направлениям развития вуза в области изучения космоса.
2021-04-07T11:39
2021-04-07T11:39
2021-04-07T11:39
анонсы
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего
8 апреля в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров, академика Виктора САДОВНИЧЕГО, посвященная приоритетным направлениям развития вуза в области изучения космоса.