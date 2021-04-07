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Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего
Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего
8 апреля в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров, академика Виктора САДОВНИЧЕГО, посвященная приоритетным направлениям развития вуза в области изучения космоса.
2021-04-07T11:39
2021-04-07T11:39
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Задать вопросТакже в рамках мероприятия речь пойдет о приемной кампании-2021.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего

11:39 07.04.2021
 
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8 апреля в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров, академика Виктора САДОВНИЧЕГО, посвященная приоритетным направлениям развития вуза в области изучения космоса.
Задать вопрос

Также в рамках мероприятия речь пойдет о приемной кампании-2021.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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