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Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего

Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего

8 апреля в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров, академика Виктора САДОВНИЧЕГО, посвященная приоритетным направлениям развития вуза в области изучения космоса.

2021-04-07T11:39

2021-04-07T11:39

2021-04-07T11:39

анонсы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы