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СК проводит проверку после травмирования мальчика на квесте в Петербурге

СК проводит проверку после травмирования мальчика на квесте в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники СК проводят проверку после получения шестилетним мальчиком травмы позвоночника во время квеста в Санкт-Петербурге, РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:24

2021-04-07T15:24

2021-04-07T15:24

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники СК проводят проверку после получения шестилетним мальчиком травмы позвоночника во время квеста в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.Обстоятельства инцидента устанавливаются, добавляют в ведомстве.

россия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия