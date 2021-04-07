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СК проводит проверку после травмирования мальчика на квесте в Петербурге
СК проводит проверку после травмирования мальчика на квесте в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники СК проводят проверку после получения шестилетним мальчиком травмы позвоночника во время квеста в Санкт-Петербурге, РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:24
2021-04-07T15:24
2021-04-07T15:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники СК проводят проверку после получения шестилетним мальчиком травмы позвоночника во время квеста в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.Обстоятельства инцидента устанавливаются, добавляют в ведомстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия