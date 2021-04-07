https://ria.ru/20210407/koronavirus-1727221298.html
Ученые заявили о риске попадания кишечных микробов в кровь из-за COVID-19
Ученые заявили о риске попадания кишечных микробов в кровь из-за COVID-19
Коронавирус COVID-19 может увеличивать кишечную проницаемость и способствовать попаданию кишечных микробов в кровеносную систему, говорится в препринте... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:08
2021-04-07T16:08
2021-04-07T16:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Коронавирус COVID-19 может увеличивать кишечную проницаемость и способствовать попаданию кишечных микробов в кровеносную систему, говорится в препринте исследования американских ученых, опубликованном на ресурсе bioRxiv.Ученые исследовали образцы плазмы пациентов с COVID-19 и контрольной здоровой группы. Почти у 65% пациентов с COVID-19 было выявлено не соответствующее норме присутствие кишечных микробов в крови. Преимущественно в образцах были обнаружены протеобактерии, фирмикуты и актинобактерии. В образцах пациентов с COVID-19 было больше видов грамотрицательных бактерий, чем грамположительных. Также по сравнению с контрольной группой у них были выше маркеры кишечной проницаемости."Полученные сведения поддерживают предположение, что кишечник может быть источником присутствия микробов в крови, которые ухудшают состояние пациентов с COVID-19. Терапия, направленная на кишечник и предотвращение дефектов кишечного барьера, может представлять собой стратегию по улучшению результатов лечения COVID-19", - говорится в статье.На сайте bioRxiv указывается, что статья была перепечатана без получения оценок от коллег и может содержать ошибки и данные, которые не поддерживаются научным сообществом.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта 2020 года объявила пандемию коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210318/son-1601787965.html
https://ria.ru/20210407/koronavirus-1727184328.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Коронавирус COVID-19 может увеличивать кишечную проницаемость и способствовать попаданию кишечных микробов в кровеносную систему, говорится в препринте исследования американских ученых, опубликованном на ресурсе bioRxiv
.
"Кишечник - это хорошо известный путь инфекции и цель, по которой вирус наносит урон во время SARS-CoV-2", - сообщается в статье. Исследователи напоминают, что на это указывают симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта примерно у половины пациентов с COVID-19.
Ученые исследовали образцы плазмы пациентов с COVID-19 и контрольной здоровой группы. Почти у 65% пациентов с COVID-19 было выявлено не соответствующее норме присутствие кишечных микробов в крови. Преимущественно в образцах были обнаружены протеобактерии, фирмикуты и актинобактерии. В образцах пациентов с COVID-19 было больше видов грамотрицательных бактерий, чем грамположительных. Также по сравнению с контрольной группой у них были выше маркеры кишечной проницаемости.
"Полученные сведения поддерживают предположение, что кишечник может быть источником присутствия микробов в крови, которые ухудшают состояние пациентов с COVID-19. Терапия, направленная на кишечник и предотвращение дефектов кишечного барьера, может представлять собой стратегию по улучшению результатов лечения COVID-19", - говорится в статье.
На сайте bioRxiv указывается, что статья была перепечатана без получения оценок от коллег и может содержать ошибки и данные, которые не поддерживаются научным сообществом.
Власти Китая
31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта 2020 года объявила пандемию коронавирусной инфекции.