Инфекционист спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 к концу апреля
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия находится на плато по коронавирусу, если вакцинация будет набирать обороты, то снижения показателей заболеваемости можно ожидать уже к концу апреля, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 294 - до 4 606 162. При этом показатель суточного прироста колеблется в пределах 8-9 тысяч на протяжении уже двух недель.
"Это плато. Самый главный момент, почему это так, потому что далеко не 100% населения являются резистентными к коронавирусной инфекции. ...Эпидемический процесс продолжается", - рассказал Вознесенский.
Плато, по словам эксперта, с постепенным снижением будет сохраняться до тех пор, пока у населения не выработается иммунитет, естественным образом или посредством вакцинации.
"Все зависит от нескольких факторов. Первое и самое главное - будет ли изменчивость вируса. Если мы увидим, что новые штаммы, пришедшие в Россию, будут отличаться от предыдущих, если будут повторные случаи заболевания, то в этом случае прогноз негативный. Вероятность этого не высока, но она присутствует. В том случае, если с каждым днем массовость вакцинации будет набирать обороты, если мы будем экстраполировать данные о заболеваемости ОРВИ предыдущих лет, то высока вероятность, что к концу апреля мы увидим значительное снижение", - ответил Вознесенский на вопрос о том, как долго продлится плато.