Инфекционист спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 к концу апреля

"Все зависит от нескольких факторов. Первое и самое главное - будет ли изменчивость вируса. Если мы увидим, что новые штаммы, пришедшие в Россию, будут отличаться от предыдущих, если будут повторные случаи заболевания, то в этом случае прогноз негативный. Вероятность этого не высока, но она присутствует. В том случае, если с каждым днем массовость вакцинации будет набирать обороты, если мы будем экстраполировать данные о заболеваемости ОРВИ предыдущих лет, то высока вероятность, что к концу апреля мы увидим значительное снижение", - ответил Вознесенский на вопрос о том, как долго продлится плато.