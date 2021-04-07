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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210407/koronavirus-1727145638.html
Инфекционист спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 к концу апреля
Инфекционист спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 к концу апреля
Россия находится на плато по коронавирусу, если вакцинация будет набирать обороты, то снижения показателей заболеваемости можно ожидать уже к концу апреля,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:18
2021-04-07T11:18
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус в россии
россия
рудн
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия находится на плато по коронавирусу, если вакцинация будет набирать обороты, то снижения показателей заболеваемости можно ожидать уже к концу апреля, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 294 - до 4 606 162. При этом показатель суточного прироста колеблется в пределах 8-9 тысяч на протяжении уже двух недель.Плато, по словам эксперта, с постепенным снижением будет сохраняться до тех пор, пока у населения не выработается иммунитет, естественным образом или посредством вакцинации.
https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1604433285.html
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сергей вознесенский, коронавирус в россии, россия, рудн, общество

Инфекционист спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 к концу апреля

11:18 07.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия находится на плато по коронавирусу, если вакцинация будет набирать обороты, то снижения показателей заболеваемости можно ожидать уже к концу апреля, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 294 - до 4 606 162. При этом показатель суточного прироста колеблется в пределах 8-9 тысяч на протяжении уже двух недель.
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Когда промедление опасно. Иммунолог — о вакцинации от коронавируса
"Это плато. Самый главный момент, почему это так, потому что далеко не 100% населения являются резистентными к коронавирусной инфекции. ...Эпидемический процесс продолжается", - рассказал Вознесенский.
Плато, по словам эксперта, с постепенным снижением будет сохраняться до тех пор, пока у населения не выработается иммунитет, естественным образом или посредством вакцинации.
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"Все зависит от нескольких факторов. Первое и самое главное - будет ли изменчивость вируса. Если мы увидим, что новые штаммы, пришедшие в Россию, будут отличаться от предыдущих, если будут повторные случаи заболевания, то в этом случае прогноз негативный. Вероятность этого не высока, но она присутствует. В том случае, если с каждым днем массовость вакцинации будет набирать обороты, если мы будем экстраполировать данные о заболеваемости ОРВИ предыдущих лет, то высока вероятность, что к концу апреля мы увидим значительное снижение", - ответил Вознесенский на вопрос о том, как долго продлится плато.
 
Распространение коронавирусаСергей ВознесенскийКоронавирус в РоссииРоссияРУДНОбщество
 
 
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