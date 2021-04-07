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Биография Владислава Ховалыга
Биография Владислава Ховалыга
Владислав Товарищтайович Ховалыг родился 24 декабря 1967 года в селе Тээли Бай-Тайгинского района Тувинской АССР (ныне Республика Тува). РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:21
2021-04-07T16:21
2021-04-07T16:21
владислав ховалыг
отставки и назначения - новости
справки
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Владислав Товарищтайович Ховалыг родился 24 декабря 1967 года в селе Тээли Бай-Тайгинского района Тувинской АССР (ныне Республика Тува).В 1992 году окончил Красноярский государственный университет по специальности "Правоведение", в 2006 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "Антикризисное управление". Трудовую деятельность начал в 1988 году рабочим Шагонарского райпромкомбината;В 1992-1994 годах работал главным специалистом по правовым вопросам Государственного комитета по имуществу Тувы.С 1994 по 2004 года работал руководителем территориального органа Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве. Затем начальником отдела, и впоследствии начальником департамента министерства финансов Республики Тува. В 2007-2008 годах – министр земельных и имущественных отношений Республики ТуваС 2008 года по ноябрь 2018 года занимал должность мэра города Кызыла.9 ноября 2018 года возглавил компанию "ТываЭнергоСбыт". 7 апреля 2021 года указом президента России Владислав Ховалыг назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Тува.Имеет Благодарность Президента Российской Федерации (2012), отмечен Почетными грамотами Главы Республики Тыва (2013, 2018), медалью "За вклад в развитие города Кызыла" (2017) и другими наградам.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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владислав ховалыг, отставки и назначения - новости, справки
Владислав Товарищтайович Ховалыг родился 24 декабря 1967 года
в селе Тээли Бай-Тайгинского района Тувинской АССР (ныне Республика Тува).
В 1992 году окончил
Красноярский государственный университет по специальности "Правоведение", в 2006 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "Антикризисное управление".
Трудовую деятельность начал в 1988 году рабочим Шагонарского райпромкомбината;
В 1992-1994 годах работал главным специалистом по правовым вопросам Государственного комитета по имуществу Тувы.
С 1994 по 2004 года работал руководителем территориального органа Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве. Затем начальником отдела, и впоследствии начальником департамента министерства финансов Республики Тува.
В 2007-2008 годах – министр земельных и имущественных отношений Республики Тува
С 2008 года по ноябрь 2018 года занимал должность мэра города Кызыла.
9 ноября 2018 года возглавил
компанию "ТываЭнергоСбыт".
7 апреля 2021 года указом президента России Владислав Ховалыг назначен
временно исполняющим обязанности главы Республики Тува.
Имеет Благодарность Президента Российской Федерации (2012), отмечен Почетными грамотами Главы Республики Тыва (2013, 2018), медалью "За вклад в развитие города Кызыла" (2017) и другими наградам.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников