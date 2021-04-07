https://ria.ru/20210407/khimoruzhie-1727258211.html

Патрушев ответил на обвинения США в наличии у России химоружия

Патрушев ответил на обвинения США в наличии у России химоружия

США не спешат уничтожать химическое оружие, продлили сроки его ликвидации до 2023 года, обвиняя при этом Россию, у которой этого оружия нет, заявил секретарь... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:41

2021-04-07T18:41

2021-04-07T18:41

россия

башар асад

сирия

николай патрушев

сша

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США не спешат уничтожать химическое оружие, продлили сроки его ликвидации до 2023 года, обвиняя при этом Россию, у которой этого оружия нет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.В то же время, отметил он, когда в Сирии происходили химические инциденты, то выводы делались мгновенно, причем с опорой на информацию пресловутых "Белых касок"."Эта организация работала так "успешно", что иногда публиковала свои отчеты даже раньше самих инцидентов. Правда, менялись дата и место происшествия, а выводы все были под копирку, везде Башар Асад и Россия. Уже сейчас известно, какие доходы от этих провокаций под видом пожертвований получали руководители "Белых касок", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20210305/khimoruzhie-1600062600.html

россия

сирия

сша

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россия, башар асад, сирия, николай патрушев, сша, в мире