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Патрушев ответил на обвинения США в наличии у России химоружия
Патрушев ответил на обвинения США в наличии у России химоружия
США не спешат уничтожать химическое оружие, продлили сроки его ликвидации до 2023 года, обвиняя при этом Россию, у которой этого оружия нет, заявил секретарь... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:41
2021-04-07T18:41
россия
башар асад
сирия
николай патрушев
сша
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США не спешат уничтожать химическое оружие, продлили сроки его ликвидации до 2023 года, обвиняя при этом Россию, у которой этого оружия нет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.В то же время, отметил он, когда в Сирии происходили химические инциденты, то выводы делались мгновенно, причем с опорой на информацию пресловутых "Белых касок"."Эта организация работала так "успешно", что иногда публиковала свои отчеты даже раньше самих инцидентов. Правда, менялись дата и место происшествия, а выводы все были под копирку, везде Башар Асад и Россия. Уже сейчас известно, какие доходы от этих провокаций под видом пожертвований получали руководители "Белых касок", - добавил Патрушев.
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россия, башар асад, сирия, николай патрушев, сша, в мире

Патрушев ответил на обвинения США в наличии у России химоружия

18:41 07.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США не спешат уничтожать химическое оружие, продлили сроки его ликвидации до 2023 года, обвиняя при этом Россию, у которой этого оружия нет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Россия в соответствии с ОЗХО все свои запасы химического оружия уничтожила, да еще и в рекордно сжатые сроки. А что США? Химоружия у них было изначально меньше, чем у России, примерно на треть, но у нас его уже нет, а у них на складах оно так и лежит. Они его уничтожают, конечно, но без энтузиазма, сроки продлили до 2023 года. ОЗХО такая ситуация не очень тревожит, лишних вопросов Вашингтону не задают", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".

В то же время, отметил он, когда в Сирии происходили химические инциденты, то выводы делались мгновенно, причем с опорой на информацию пресловутых "Белых касок".
"Эта организация работала так "успешно", что иногда публиковала свои отчеты даже раньше самих инцидентов. Правда, менялись дата и место происшествия, а выводы все были под копирку, везде Башар Асад и Россия. Уже сейчас известно, какие доходы от этих провокаций под видом пожертвований получали руководители "Белых касок", - добавил Патрушев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 13:03
Песков ответил на обвинения США в "наличии" у России химоружия
 
РоссияБашар АсадСирияНиколай ПатрушевСШАВ мире
 
 
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