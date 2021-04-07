Патрушев ответил на обвинения США в наличии у России химоружия
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США не спешат уничтожать химическое оружие, продлили сроки его ликвидации до 2023 года, обвиняя при этом Россию, у которой этого оружия нет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Россия в соответствии с ОЗХО все свои запасы химического оружия уничтожила, да еще и в рекордно сжатые сроки. А что США? Химоружия у них было изначально меньше, чем у России, примерно на треть, но у нас его уже нет, а у них на складах оно так и лежит. Они его уничтожают, конечно, но без энтузиазма, сроки продлили до 2023 года. ОЗХО такая ситуация не очень тревожит, лишних вопросов Вашингтону не задают", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
В то же время, отметил он, когда в Сирии происходили химические инциденты, то выводы делались мгновенно, причем с опорой на информацию пресловутых "Белых касок".
"Эта организация работала так "успешно", что иногда публиковала свои отчеты даже раньше самих инцидентов. Правда, менялись дата и место происшествия, а выводы все были под копирку, везде Башар Асад и Россия. Уже сейчас известно, какие доходы от этих провокаций под видом пожертвований получали руководители "Белых касок", - добавил Патрушев.