https://ria.ru/20210407/donbass-1727274605.html
Грызлов рассказал об итогах заседания контактной группы по Донбассу
Грызлов рассказал об итогах заседания контактной группы по Донбассу
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, созванное украинской стороной, закончилось безрезультатно, заявил журналистам полпред России Борис... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T20:48
2021-04-07T20:48
2021-04-07T23:42
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, созванное украинской стороной, закончилось безрезультатно, заявил журналистам полпред России Борис Грызлов.При этом он отметил, что Киев спустя восемь месяцев сделал первый шаг к соблюдению режима прекращения огня.В то же время Грызлов указал, что Киев заблокировал без каких-либо аргументов все конструктивные и конкретные предложения представителей Донбасса по механизму верификации нарушений. "У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно. Вместо этого украинскими представителями были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры", — добавил полпред.Он выразил надежду, что украинские военнослужащие будут исполнять приказы, "продекларированные заявлением, опубликованным на сайте украинского Министерства обороны".В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.Кроме того, предусмотрена дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.Контактная группа по урегулированию в Донбассе с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но боевые действия продолжаются.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, борис грызлов, минск, оон, донбасс, киев, в мире
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу
, созванное украинской стороной, закончилось безрезультатно, заявил журналистам полпред России Борис Грызлов
.
При этом он отметил, что Киев
спустя восемь месяцев сделал первый шаг к соблюдению режима прекращения огня.
"Украина публично заявила о своей приверженности мерам по прекращению огня, без каких бы то ни было искажений и интерпретаций. Мы приветствуем, что заявление Украины
действительно соответствует дополнительным мерам, и из него четко видно, что ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса. При этом предотвращение и верификация возможных нарушений должны происходить в ходе двустороннего взаимодействия Донбасса и Украины", — заявил полпред.
В то же время Грызлов указал, что Киев заблокировал без каких-либо аргументов все конструктивные и конкретные предложения представителей Донбасса по механизму верификации нарушений.
"У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно. Вместо этого украинскими представителями были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры", — добавил полпред.
Он выразил надежду, что украинские военнослужащие будут исполнять приказы, "продекларированные заявлением, опубликованным на сайте украинского Министерства обороны".
В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
Кроме того, предусмотрена дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Контактная группа по урегулированию в Донбассе с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но боевые действия продолжаются.