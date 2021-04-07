https://ria.ru/20210407/donbass-1727274605.html

Грызлов рассказал об итогах заседания контактной группы по Донбассу

Грызлов рассказал об итогах заседания контактной группы по Донбассу

Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, созванное украинской стороной, закончилось безрезультатно, заявил журналистам полпред России Борис... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T20:48

2021-04-07T20:48

2021-04-07T23:42

россия

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

борис грызлов

минск

оон

донбасс

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:0:2569:1446_1920x0_80_0_0_d36ffb507ba613420265ac54ee114b90.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, созванное украинской стороной, закончилось безрезультатно, заявил журналистам полпред России Борис Грызлов.При этом он отметил, что Киев спустя восемь месяцев сделал первый шаг к соблюдению режима прекращения огня.В то же время Грызлов указал, что Киев заблокировал без каких-либо аргументов все конструктивные и конкретные предложения представителей Донбасса по механизму верификации нарушений. "У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно. Вместо этого украинскими представителями были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры", — добавил полпред.Он выразил надежду, что украинские военнослужащие будут исполнять приказы, "продекларированные заявлением, опубликованным на сайте украинского Министерства обороны".В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.Кроме того, предусмотрена дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.Контактная группа по урегулированию в Донбассе с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но боевые действия продолжаются.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

россия

донецкая народная республика

минск

донбасс

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, борис грызлов, минск, оон, донбасс, киев, в мире