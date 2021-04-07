https://ria.ru/20210407/dolgoletie-1727152006.html

Онлайн-конференция об активном долголетии

Онлайн-конференция об активном долголетии

9 апреля в 10:15 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о приоритетах развития активного долголетия в России до 2030 года.

2021-04-07T11:50

2021-04-07T11:50

2021-04-07T11:50

анонсы

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https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1727152006.jpg?1617785420

Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна ГОЛИКОВА;- Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон КОТЯКОВ;- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София МАЛЯВИНА;- генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана ЧУПШЕВА;- генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария МОРОЗОВА;- директор Института социальной политики, проректор НИУ ВШЭ Лилия ОВЧАРОВА.Ключевым элементом мероприятия станет презентация итогов отбора и Сборника лучших практик активного долголетия 2020 года.В программе также запланированы панельные дискуссии по направлениям: "Уход и профилактика", "Активность и участие в жизни общества", "Здоровый образ жизни", "Образование и занятость". Участники обсудят итоги 2020 года и задачи на 2021 год федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения по стандартам Концепции активного долголетия был организован АНО "Национальные приоритеты" на платформе АСИ "Смартека" осенью 2020 года в рамках национального проекта "Демография". Эксперты признали лучшими 97 из 250-ти представленных на конкурс заявок и рекомендуют их для распространения в регионах. Они включены в сборник и опубликованы на портале национальных проектов России.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы