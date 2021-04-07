https://ria.ru/20210407/deputat-1727230854.html

Турецкий депутат объяснил инцидент на встрече Эрдогана с лидерами ЕС

Турецкий депутат объяснил инцидент на встрече Эрдогана с лидерами ЕС

Ситуация, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на переговорах в Анкаре, не является преднамеренной, но она показывает доминирование... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:41

2021-04-07T16:41

2021-04-07T16:56

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европейский совет

турция

реджеп тайип эрдоган

анкара

в мире

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АНТАКЬЯ (Турция), 7 апр - РИА Новости. Ситуация, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на переговорах в Анкаре, не является преднамеренной, но она показывает доминирование мужчин, заявила РИА Новости депутат турецкого парламента от прокурдской Партии демократии народов Филиз Керестеджиоглу.Встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель. Ей пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.По ее словам, инцидент "должен быть расследован с точки зрения протокола", который должен учитывать равные права женщин.

https://ria.ru/20210406/pozor-1604422880.html

турция

анкара

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шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европейский совет, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире