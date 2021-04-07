Турецкий депутат объяснил инцидент на встрече Эрдогана с лидерами ЕС
16:41 07.04.2021 (обновлено: 16:56 07.04.2021)
© CumhurbaşkanlığıПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
АНТАКЬЯ (Турция), 7 апр - РИА Новости. Ситуация, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на переговорах в Анкаре, не является преднамеренной, но она показывает доминирование мужчин, заявила РИА Новости депутат турецкого парламента от прокурдской Партии демократии народов Филиз Керестеджиоглу.
Встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель. Ей пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.
"Думаю, что кризис со стульями в президентском дворце - это четкое свидетельство патриархата, когда мужчины сидят на главном месте, а женщины там, где его находят. Даже даме-политику, которая выступает в защиту прав женщин, трудно найти для себя место. Это то, с чем столкнулась фон дер Ляйен. Это не является преднамеренным, но характерно для мужского доминирования и не только в Турции", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, инцидент "должен быть расследован с точки зрения протокола", который должен учитывать равные права женщин.