https://ria.ru/20210407/covindex-1727155084.html

Covindex перешел к сильному росту в третий раз за все время расчета

Covindex перешел к сильному росту в третий раз за все время расчета

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 29 марта по 4 апреля... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:02

2021-04-07T12:02

2021-04-07T12:02

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 29 марта по 4 апреля перешел к росту, подскочив на 4,3 пункта - до 77,3 пункта. Более сильный рост фиксировался лишь трижды за все время расчета.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.Сильнее всего средний чек вырос по антисептикам (на 9%, до 413 рублей). По остальным товарам он также увеличился: по кусковому мылу - на 8% (до 82 рублей), по лимонам - на 5% (до 46 рублей), по медицинским маскам и перчаткам - на 3% (до 60 рублей и 126 рублей соответственно), по туалетной бумаге - на 2% (до 64 рублей). Только по гречке средний чек сохранился на уровне предшествующей недели (83 рубля).Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 4,3 пункта и составил 77,3 пункта. Это четвертый по масштабу рост за все время расчета. Рекордным остается скачок на 9,4 пункта на неделе с 28 сентября по 4 октября 2020 года, следом располагаются рост на 8,1 пункта на неделе с 18 по 24 января 2021 года и на 4,7 пункта на неделе с 27 июля по 2 августа 2020 года.Продажи товаров набора в денежном выражении в среднем выросли на 15%. Заметнее всего выросли продажи перчаток (на 23%) и антисептиков (на 21%). По остальным товарам тоже зафиксирован рост: по медицинским маскам – на 18%, по кусковому мылу - на 16%, по туалетной бумаге - на 15%, по лимонам и гречке - на 13%.

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604432365.html

https://ria.ru/20210316/shtamm-1601440051.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/koronavirus-1727145967.html

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество, экономика