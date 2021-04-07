https://ria.ru/20210407/avetisyan-1727035227.html

Гоар Аветисян разместила фото в купальнике после пластики тела

Гоар Аветисян разместила фото в купальнике после пластики тела

Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, разместила в сторис... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T01:07

2021-04-07T01:07

2021-04-07T01:08

похудение

шоубиз

гоар аветисян

стиль жизни

шоу-бизнес

мальдивы

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, разместила в сторис Instsgram фото в купальнике с отдыха на Мальдивах.Гоар опубликовала сразу три снимка, два из которых были обработаны в фоторедакторе, а один — оригинал, и предложила подписчикам угадать, на каком из них она демонстрирует реальную фигуру после преображения. Многие выбрали первый кадр, что расстроило визажиста.По ее признанию, на этом снимке она добавила себе в фотошопе примерно 30 килограммов.Пока она так и не раскрыла, какая из оставшихся двух фотографий — оригинальная. Однако даже на них заметно, как преобразилась визажист, которая всегда была в теле. Ее живот стал плоским, а ноги — стройными.Ранее 27-летняя Гоар Аветисян призналась, что в общей сложности за всю свою жизнь суммарно набрала и сбросила около 180 килограммов. В октябре 2019 года СМИ писали, что она похудела на 43 килограмма и планировала сбросить еще 30. По словам визажиста, она всегда мечтала о стройной фигуре и долго к этому шла. Когда Гоар похудела почти вдвое, она сделала пластическую операцию, чтобы скорректировать проблемные зоны, и результатом осталась довольна.

https://ria.ru/20201223/avetisyan-1590389502.html

мальдивы

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

похудение, гоар аветисян, стиль жизни, шоу-бизнес, мальдивы