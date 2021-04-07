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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210407/avetisyan-1727035227.html
Гоар Аветисян разместила фото в купальнике после пластики тела
Гоар Аветисян разместила фото в купальнике после пластики тела
Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, разместила в сторис... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T01:07
2021-04-07T01:08
похудение
шоубиз
гоар аветисян
стиль жизни
шоу-бизнес
мальдивы
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, разместила в сторис Instsgram фото в купальнике с отдыха на Мальдивах.Гоар опубликовала сразу три снимка, два из которых были обработаны в фоторедакторе, а один — оригинал, и предложила подписчикам угадать, на каком из них она демонстрирует реальную фигуру после преображения. Многие выбрали первый кадр, что расстроило визажиста.По ее признанию, на этом снимке она добавила себе в фотошопе примерно 30 килограммов.Пока она так и не раскрыла, какая из оставшихся двух фотографий — оригинальная. Однако даже на них заметно, как преобразилась визажист, которая всегда была в теле. Ее живот стал плоским, а ноги — стройными.Ранее 27-летняя Гоар Аветисян призналась, что в общей сложности за всю свою жизнь суммарно набрала и сбросила около 180 килограммов. В октябре 2019 года СМИ писали, что она похудела на 43 килограмма и планировала сбросить еще 30. По словам визажиста, она всегда мечтала о стройной фигуре и долго к этому шла. Когда Гоар похудела почти вдвое, она сделала пластическую операцию, чтобы скорректировать проблемные зоны, и результатом осталась довольна.
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похудение, гоар аветисян, стиль жизни, шоу-бизнес, мальдивы

Гоар Аветисян разместила фото в купальнике после пластики тела

01:07 07.04.2021 (обновлено: 01:08 07.04.2021)
 
© Фото : @goar_avetisyan / InstagramВизажист Гоар Аветисян
Визажист Гоар Аветисян - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : @goar_avetisyan / Instagram
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, разместила в сторис Instsgram фото в купальнике с отдыха на Мальдивах.
© Фото : goar_avetisyan Скрин сторис из инстаграма Гоар Аветисян
Скрин сторис из инстаграма Гоар Аветисян
1 из 2
Скрин сторис из инстаграма Гоар Аветисян
© Фото : goar_avetisyan
© Фото : goar_avetisyanСкрин сторис из инстаграма Гоар Аветисян
Скрин сторис из инстаграма Гоар Аветисян
2 из 2
Скрин сторис из инстаграма Гоар Аветисян
© Фото : goar_avetisyan
1 из 2
Скрин сторис из инстаграма Гоар Аветисян
© Фото : goar_avetisyan
2 из 2
Скрин сторис из инстаграма Гоар Аветисян
© Фото : goar_avetisyan
Гоар опубликовала сразу три снимка, два из которых были обработаны в фоторедакторе, а один — оригинал, и предложила подписчикам угадать, на каком из них она демонстрирует реальную фигуру после преображения. Многие выбрали первый кадр, что расстроило визажиста.
По ее признанию, на этом снимке она добавила себе в фотошопе примерно 30 килограммов.
"Неужели я такая пышная в ваших глазах?" — спросила Аветисян.
Пока она так и не раскрыла, какая из оставшихся двух фотографий — оригинальная. Однако даже на них заметно, как преобразилась визажист, которая всегда была в теле. Ее живот стал плоским, а ноги — стройными.
Ранее 27-летняя Гоар Аветисян призналась, что в общей сложности за всю свою жизнь суммарно набрала и сбросила около 180 килограммов. В октябре 2019 года СМИ писали, что она похудела на 43 килограмма и планировала сбросить еще 30.
По словам визажиста, она всегда мечтала о стройной фигуре и долго к этому шла. Когда Гоар похудела почти вдвое, она сделала пластическую операцию, чтобы скорректировать проблемные зоны, и результатом осталась довольна.
Визажист Гоар Аветисян - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 00:53Шоубиз
Визажист Гоар Аветисян показала, как уменьшилась вдвое
 
ШоубизпохудениеГоар АветисянСтиль жизниШоу-бизнесМальдивы
 
 
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