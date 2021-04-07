https://ria.ru/20210407/avetisyan-1727035227.html
Гоар Аветисян разместила фото в купальнике после пластики тела
Гоар Аветисян разместила фото в купальнике после пластики тела
Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, разместила в сторис... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T01:07
2021-04-07T01:07
2021-04-07T01:08
похудение
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гоар аветисян
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, разместила в сторис Instsgram фото в купальнике с отдыха на Мальдивах.Гоар опубликовала сразу три снимка, два из которых были обработаны в фоторедакторе, а один — оригинал, и предложила подписчикам угадать, на каком из них она демонстрирует реальную фигуру после преображения. Многие выбрали первый кадр, что расстроило визажиста.По ее признанию, на этом снимке она добавила себе в фотошопе примерно 30 килограммов.Пока она так и не раскрыла, какая из оставшихся двух фотографий — оригинальная. Однако даже на них заметно, как преобразилась визажист, которая всегда была в теле. Ее живот стал плоским, а ноги — стройными.Ранее 27-летняя Гоар Аветисян призналась, что в общей сложности за всю свою жизнь суммарно набрала и сбросила около 180 килограммов. В октябре 2019 года СМИ писали, что она похудела на 43 килограмма и планировала сбросить еще 30. По словам визажиста, она всегда мечтала о стройной фигуре и долго к этому шла. Когда Гоар похудела почти вдвое, она сделала пластическую операцию, чтобы скорректировать проблемные зоны, и результатом осталась довольна.
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похудение, гоар аветисян, стиль жизни, шоу-бизнес, мальдивы
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, разместила в сторис Instsgram фото в купальнике с отдыха на Мальдивах.
1 из 2
Скрин сторис из инстаграма Гоар Аветисян
2 из 2
Скрин сторис из инстаграма Гоар Аветисян
1 из 2
Скрин сторис из инстаграма Гоар Аветисян
2 из 2
Скрин сторис из инстаграма Гоар Аветисян
Гоар опубликовала сразу три снимка, два из которых были обработаны в фоторедакторе, а один — оригинал, и предложила подписчикам угадать, на каком из них она демонстрирует реальную фигуру после преображения. Многие выбрали первый кадр, что расстроило визажиста.
По ее признанию, на этом снимке она добавила себе в фотошопе примерно 30 килограммов.
"Неужели я такая пышная в ваших глазах?" — спросила Аветисян.
Пока она так и не раскрыла, какая из оставшихся двух фотографий — оригинальная. Однако даже на них заметно, как преобразилась визажист, которая всегда была в теле. Ее живот стал плоским, а ноги — стройными.
Ранее 27-летняя Гоар Аветисян призналась
, что в общей сложности за всю свою жизнь суммарно набрала и сбросила около 180 килограммов. В октябре 2019 года СМИ писали
, что она похудела на 43 килограмма и планировала сбросить еще 30.
По словам визажиста, она всегда мечтала о стройной фигуре и долго к этому шла. Когда Гоар похудела почти вдвое, она сделала пластическую операцию, чтобы скорректировать проблемные зоны, и результатом осталась довольна.