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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210407/astrazeneca-1727270994.html
СМИ: Бельгия ограничила применение вакцины AstraZeneca
СМИ: Бельгия ограничила применение вакцины AstraZeneca
Власти Бельгии в течение четырех недель не будут применять вакцину против коронавируса компании AstraZeneca для людей моложе 56 лет, сообщает телеканал RTL. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T20:06
2021-04-07T20:06
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
astrazeneca
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Власти Бельгии в течение четырех недель не будут применять вакцину против коронавируса компании AstraZeneca для людей моложе 56 лет, сообщает телеканал RTL."Согласно нашей информации, вакцина AstraZeneca будет применяться в Бельгии только для людей от 56 лет и старше (иначе говоря, для людей старше 55 лет)… Идея заключается в том, чтобы поддерживать эту превентивную меру на протяжении четырех недель. Однако в настоящий момент неизвестно, с какой именно даты эта мера вступит в силу", - сообщил телеканал.Сообщается, что такое решение принято по итогам заседания ответственных за здравоохранение федеральных и региональных чиновников Бельгии.Бельгийские СМИ также указывают, что затем данная мера будет пересмотрена.Ранее европейский регулятор ЕМА в своем заявлении допустил связь тромбоэмболических осложнений у пациентов с вакциной AstraZeneca. При этом ЕМА в своих выводах указывает, что пока не может уверенно утверждать, что побочные эффекты свойственны чаще для лиц определенного возраста или пола. В то же время собранные данные показывают, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.
https://ria.ru/20210407/tromby-1727261842.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , бельгия, в мире

СМИ: Бельгия ограничила применение вакцины AstraZeneca

20:06 07.04.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Власти Бельгии в течение четырех недель не будут применять вакцину против коронавируса компании AstraZeneca для людей моложе 56 лет, сообщает телеканал RTL.
"Согласно нашей информации, вакцина AstraZeneca будет применяться в Бельгии только для людей от 56 лет и старше (иначе говоря, для людей старше 55 лет)… Идея заключается в том, чтобы поддерживать эту превентивную меру на протяжении четырех недель. Однако в настоящий момент неизвестно, с какой именно даты эта мера вступит в силу", - сообщил телеканал.
Сообщается, что такое решение принято по итогам заседания ответственных за здравоохранение федеральных и региональных чиновников Бельгии.
Бельгийские СМИ также указывают, что затем данная мера будет пересмотрена.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 18:55Распространение коронавируса
В ВОЗ считают связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом вероятной
Ранее европейский регулятор ЕМА в своем заявлении допустил связь тромбоэмболических осложнений у пациентов с вакциной AstraZeneca. При этом ЕМА в своих выводах указывает, что пока не может уверенно утверждать, что побочные эффекты свойственны чаще для лиц определенного возраста или пола. В то же время собранные данные показывают, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19AstraZenecaБельгияВ мире
 
 
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