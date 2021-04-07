https://ria.ru/20210407/astrazeneca-1727270994.html
СМИ: Бельгия ограничила применение вакцины AstraZeneca
СМИ: Бельгия ограничила применение вакцины AstraZeneca
Власти Бельгии в течение четырех недель не будут применять вакцину против коронавируса компании AstraZeneca для людей моложе 56 лет, сообщает телеканал RTL. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T20:06
2021-04-07T20:06
2021-04-07T20:06
распространение коронавируса
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astrazeneca
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Власти Бельгии в течение четырех недель не будут применять вакцину против коронавируса компании AstraZeneca для людей моложе 56 лет, сообщает телеканал RTL."Согласно нашей информации, вакцина AstraZeneca будет применяться в Бельгии только для людей от 56 лет и старше (иначе говоря, для людей старше 55 лет)… Идея заключается в том, чтобы поддерживать эту превентивную меру на протяжении четырех недель. Однако в настоящий момент неизвестно, с какой именно даты эта мера вступит в силу", - сообщил телеканал.Сообщается, что такое решение принято по итогам заседания ответственных за здравоохранение федеральных и региональных чиновников Бельгии.Бельгийские СМИ также указывают, что затем данная мера будет пересмотрена.Ранее европейский регулятор ЕМА в своем заявлении допустил связь тромбоэмболических осложнений у пациентов с вакциной AstraZeneca. При этом ЕМА в своих выводах указывает, что пока не может уверенно утверждать, что побочные эффекты свойственны чаще для лиц определенного возраста или пола. В то же время собранные данные показывают, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.
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РИА Новости
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , бельгия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости.
Власти Бельгии
в течение четырех недель не будут применять вакцину против коронавируса компании AstraZeneca
для людей моложе 56 лет, сообщает телеканал RTL
.
"Согласно нашей информации, вакцина AstraZeneca будет применяться в Бельгии только для людей от 56 лет и старше (иначе говоря, для людей старше 55 лет)… Идея заключается в том, чтобы поддерживать эту превентивную меру на протяжении четырех недель. Однако в настоящий момент неизвестно, с какой именно даты эта мера вступит в силу", - сообщил телеканал.
Сообщается, что такое решение принято по итогам заседания ответственных за здравоохранение федеральных и региональных чиновников Бельгии.
Бельгийские СМИ также указывают, что затем данная мера будет пересмотрена.
Ранее европейский регулятор ЕМА в своем заявлении допустил связь тромбоэмболических осложнений у пациентов с вакциной AstraZeneca. При этом ЕМА в своих выводах указывает, что пока не может уверенно утверждать, что побочные эффекты свойственны чаще для лиц определенного возраста или пола. В то же время собранные данные показывают, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.