https://ria.ru/20210407/astrazeneca-1727270994.html

СМИ: Бельгия ограничила применение вакцины AstraZeneca

СМИ: Бельгия ограничила применение вакцины AstraZeneca

Власти Бельгии в течение четырех недель не будут применять вакцину против коронавируса компании AstraZeneca для людей моложе 56 лет, сообщает телеканал RTL. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T20:06

2021-04-07T20:06

2021-04-07T20:06

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

astrazeneca

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в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Власти Бельгии в течение четырех недель не будут применять вакцину против коронавируса компании AstraZeneca для людей моложе 56 лет, сообщает телеканал RTL."Согласно нашей информации, вакцина AstraZeneca будет применяться в Бельгии только для людей от 56 лет и старше (иначе говоря, для людей старше 55 лет)… Идея заключается в том, чтобы поддерживать эту превентивную меру на протяжении четырех недель. Однако в настоящий момент неизвестно, с какой именно даты эта мера вступит в силу", - сообщил телеканал.Сообщается, что такое решение принято по итогам заседания ответственных за здравоохранение федеральных и региональных чиновников Бельгии.Бельгийские СМИ также указывают, что затем данная мера будет пересмотрена.Ранее европейский регулятор ЕМА в своем заявлении допустил связь тромбоэмболических осложнений у пациентов с вакциной AstraZeneca. При этом ЕМА в своих выводах указывает, что пока не может уверенно утверждать, что побочные эффекты свойственны чаще для лиц определенного возраста или пола. В то же время собранные данные показывают, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.

https://ria.ru/20210407/tromby-1727261842.html

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2021

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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , бельгия, в мире