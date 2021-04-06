https://ria.ru/20210406/zemletryasenie-1604376757.html

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее у восточного побережья Камчатки, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T01:49

2021-04-06T01:49

2021-04-06T01:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

петропавловск-камчатский

землетрясение

происшествия

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 апр - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее у восточного побережья Камчатки, сообщает региональное управление МЧС.Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива в 372 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского."В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", - сообщили в МЧС региона.

https://ria.ru/20210404/zemletryasenie-1604208988.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия, в мире