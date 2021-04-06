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В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее у восточного побережья Камчатки, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T01:49
2021-04-06T01:49
2021-04-06T01:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
землетрясение
происшествия
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 апр - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее у восточного побережья Камчатки, сообщает региональное управление МЧС.Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива в 372 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского."В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", - сообщили в МЧС региона.
https://ria.ru/20210404/zemletryasenie-1604208988.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия, в мире