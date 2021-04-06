https://ria.ru/20210406/zaschita-1604437083.html
Жертва "скопинского маньяка" получила госзащиту
Жертва "скопинского маньяка" получила госзащиту
Бывшая пленница "скопинского маньяка" Екатерина Мартынова сообщила РИА Новости, что ей и ее семье предоставили государственную защиту. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:30
2021-04-06T13:30
2021-04-06T15:03
виктор мохов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
ксения собчак
скопин
саратовская область
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Бывшая пленница "скопинского маньяка" Екатерина Мартынова сообщила РИА Новости, что ей и ее семье предоставили государственную защиту.Какое ведомство приняло решение, Мартынова не стала уточнять: "Тоже не даю комментариев, это конфиденциально".Ранее сообщалось, что госзащиту ей предлагал руководитель управления Следственного комитета по Рязанской области Владимир Никешкин, но тогда Мартынова посчитала эту меру излишней.Позже появилось интервью Мохова Ксении Собчак, вызвавшее большой общественный резонанс. После этого Мартынова заявила, что Мохов угрожает ей: говорит, что мечтает встретиться, пытался добавиться в друзья в соцсети "ВКонтакте", еще из тюрьмы написал ей письмо. Мартынова считает, что он следит за ней, поэтому она попросила о госзащите и о возбуждении против Мохова нового уголовного дела.Виктор Мохов в начале марта освободился из колонии, в которой отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Почти четыре года он держал их в подвале, морил голодом, издевался и насиловал. Одна из пострадавших дважды рожала от него, однако Мохов отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года. Суд приговорил Мохова к 17 годам колонии.Сразу же после освобождения Мохов должен был вернуться в Скопин, но приехал туда лишь два дня спустя. За ним установлен надзор: ему шесть лет нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, дважды в месяц он должен отмечаться в полиции. Из-за некоторых высказываний Мохова в интервью Собчак Следственный комитет начал проверку. Кроме того, отдел полиции подал в суд иск о дополнении установленных для преступника административных ограничений.
https://ria.ru/20210406/sud-1604397553.html
скопин
саратовская область
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РИА Новости
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"Он себя не чувствует виноватым": "скопинский маньяк" выходит на свободу
Житель Рязанской области Виктор Мохов почти 4 года держал девушек в подвале. Одной из них было 14, а другой – 17 лет. Он насиловал их, бил, морил голодом и травил газом. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей и подкидывал чужим людям. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. В марте 2021 года срок заключения 70-летнего Виктора Мохова подошел к концу.
2021-04-06T13:30
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РИА Новости
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виктор мохов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), ксения собчак, скопин, саратовская область, рязанская область, общество
РЯЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Бывшая пленница "скопинского маньяка" Екатерина Мартынова сообщила РИА Новости, что ей и ее семье предоставили государственную защиту.
"Госзащита предоставлена мне, моим детям и мужу. Какие именно меры, сказать не могу — гостайна", — рассказала она.
Какое ведомство приняло решение, Мартынова не стала уточнять: "Тоже не даю комментариев, это конфиденциально".
Ранее сообщалось, что госзащиту ей предлагал руководитель управления Следственного комитета
по Рязанской области
Владимир Никешкин, но тогда Мартынова посчитала эту меру излишней.
Позже появилось интервью Мохова Ксении Собчак
, вызвавшее большой общественный резонанс. После этого Мартынова заявила, что Мохов угрожает ей: говорит, что мечтает встретиться, пытался добавиться в друзья в соцсети "ВКонтакте", еще из тюрьмы написал ей письмо. Мартынова считает, что он следит за ней, поэтому она попросила о госзащите и о возбуждении против Мохова нового уголовного дела.
Виктор Мохов в начале марта освободился из колонии, в которой отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Почти четыре года он держал их в подвале, морил голодом, издевался и насиловал. Одна из пострадавших дважды рожала от него, однако Мохов отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года. Суд приговорил Мохова к 17 годам колонии.
Сразу же после освобождения Мохов должен был вернуться в Скопин, но приехал туда лишь два дня спустя. За ним установлен надзор: ему шесть лет нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, дважды в месяц он должен отмечаться в полиции.
Из-за некоторых высказываний Мохова в интервью Собчак Следственный комитет начал проверку. Кроме того, отдел полиции подал в суд иск о дополнении установленных для преступника административных ограничений.