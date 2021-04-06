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МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 3,8% с 3%, которые фонд ожидал в январе, говорится в докладе МВФ. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:39
2021-04-06T15:39
2021-04-06T15:39
россия
мвф
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 3,8% с 3%, которые фонд ожидал в январе, говорится в докладе МВФ.В 2022 году МВФ ожидает рост ВВП РФ также на 3,8% против январского прогноза роста на 3,9%.В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3,1%.МВФ также ожидает, что инфляция в России в 2021 году составит 4,5%, а в 2022 году замедлится до 3,4%. Безработица в стране в 2021 году ожидается на уровне 5,4% и в 2022 году - на отметке 5%.
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россия, мвф, экономика
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Международный валютный фонд (МВФ
) улучшил прогноз по росту ВВП России
на 2021 год до 3,8% с 3%, которые фонд ожидал в январе, говорится в докладе МВФ.
В 2022 году МВФ ожидает рост ВВП РФ также на 3,8% против январского прогноза роста на 3,9%.
В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3,1%.
МВФ также ожидает, что инфляция в России в 2021 году составит 4,5%, а в 2022 году замедлится до 3,4%. Безработица в стране в 2021 году ожидается на уровне 5,4% и в 2022 году - на отметке 5%.