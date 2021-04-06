https://ria.ru/20210406/vvp-1727042649.html

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 3,8% с 3%, которые фонд ожидал в январе, говорится в докладе МВФ. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:39

2021-04-06T15:39

2021-04-06T15:39

россия

мвф

экономика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 3,8% с 3%, которые фонд ожидал в январе, говорится в докладе МВФ.В 2022 году МВФ ожидает рост ВВП РФ также на 3,8% против январского прогноза роста на 3,9%.В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3,1%.МВФ также ожидает, что инфляция в России в 2021 году составит 4,5%, а в 2022 году замедлится до 3,4%. Безработица в стране в 2021 году ожидается на уровне 5,4% и в 2022 году - на отметке 5%.

https://ria.ru/20210403/ekonomika-1604059174.html

россия

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2021

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россия, мвф, экономика