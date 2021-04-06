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Красноярские работодатели получат субсидии за трудоустройство безработных
Красноярские работодатели получат субсидии за трудоустройство безработных
Власти Красноярского края окажут финансовую поддержку работодателям региона в виде субсидии в 60 тысяч рублей за каждого трудоустроенного безработного, сообщили РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:41
2021-04-06T09:41
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 6 апр - РИА Новости. Власти Красноярского края окажут финансовую поддержку работодателям региона в виде субсидии в 60 тысяч рублей за каждого трудоустроенного безработного, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Получить 60 тысяч рублей может любой работодатель края. Финансовая поддержка полагается предприятиям и организациям, если они примут в штат гражданина, признанного безработным до 1 января текущего года и имеющего этот статус на момент трудоустройства", - сообщили в пресс-службе.По ее данным, полученные 60 тысяч делятся на три части, каждая из которых равна МРОТ, увеличенному на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Первая часть выплачивается после первого месяца работы, вторая – по истечению третьего месяца, третья – по истечению шестого."Субсидию можно направить на повышение заработной платы, компенсацию затрат на наставничество, закупку оборудования", - отмечают в пресс-службе.Для получения субсидии необходимо направить заявление через личный кабинет портала "Работа в России" и указать перечень свободных вакансий. Центр занятости населения подберет подходящих кандидатов. Через месяц после трудоустройства работодателю нужно предоставить заявление в систему "Соцстрах" с указанием данных нового сотрудника.
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красноярский край, общество

Красноярские работодатели получат субсидии за трудоустройство безработных

09:41 06.04.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 6 апр - РИА Новости. Власти Красноярского края окажут финансовую поддержку работодателям региона в виде субсидии в 60 тысяч рублей за каждого трудоустроенного безработного, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Получить 60 тысяч рублей может любой работодатель края. Финансовая поддержка полагается предприятиям и организациям, если они примут в штат гражданина, признанного безработным до 1 января текущего года и имеющего этот статус на момент трудоустройства", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, полученные 60 тысяч делятся на три части, каждая из которых равна МРОТ, увеличенному на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Первая часть выплачивается после первого месяца работы, вторая – по истечению третьего месяца, третья – по истечению шестого.
"Субсидию можно направить на повышение заработной платы, компенсацию затрат на наставничество, закупку оборудования", - отмечают в пресс-службе.
Для получения субсидии необходимо направить заявление через личный кабинет портала "Работа в России" и указать перечень свободных вакансий. Центр занятости населения подберет подходящих кандидатов. Через месяц после трудоустройства работодателю нужно предоставить заявление в систему "Соцстрах" с указанием данных нового сотрудника.
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