https://ria.ru/20210406/trudoustroystvo-1604391639.html

Красноярские работодатели получат субсидии за трудоустройство безработных

Красноярские работодатели получат субсидии за трудоустройство безработных

Власти Красноярского края окажут финансовую поддержку работодателям региона в виде субсидии в 60 тысяч рублей за каждого трудоустроенного безработного, сообщили РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T09:41

2021-04-06T09:41

2021-04-06T09:41

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 6 апр - РИА Новости. Власти Красноярского края окажут финансовую поддержку работодателям региона в виде субсидии в 60 тысяч рублей за каждого трудоустроенного безработного, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Получить 60 тысяч рублей может любой работодатель края. Финансовая поддержка полагается предприятиям и организациям, если они примут в штат гражданина, признанного безработным до 1 января текущего года и имеющего этот статус на момент трудоустройства", - сообщили в пресс-службе.По ее данным, полученные 60 тысяч делятся на три части, каждая из которых равна МРОТ, увеличенному на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Первая часть выплачивается после первого месяца работы, вторая – по истечению третьего месяца, третья – по истечению шестого."Субсидию можно направить на повышение заработной платы, компенсацию затрат на наставничество, закупку оборудования", - отмечают в пресс-службе.Для получения субсидии необходимо направить заявление через личный кабинет портала "Работа в России" и указать перечень свободных вакансий. Центр занятости населения подберет подходящих кандидатов. Через месяц после трудоустройства работодателю нужно предоставить заявление в систему "Соцстрах" с указанием данных нового сотрудника.

https://ria.ru/20210309/krasnoyarsk-1600499790.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, общество