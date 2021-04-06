https://ria.ru/20210406/spasatel-1727916751.html

Упавшую на рельсы в московском метро девушку спас столичный спасатель

Упавшую на рельсы в московском метро девушку спас столичный спасатель

Девушка упала на рельсы на станции метро "Красносельская" в Москве, ее спас сотрудник столичных спасательных служб, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-06T20:21

2021-04-06T20:21

2021-04-12T15:38

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Девушка упала на рельсы на станции метро "Красносельская" в Москве, ее спас сотрудник столичных спасательных служб, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."На станции Красносельская в районе 15 часов (мск - ред.) сотрудник департамента ГОЧСиПБ оказал помощь девушке, упавшей на рельсы метро", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, спасатель ожидал поезд на станции и услышал звук падения человека на рельсы. Приблизившись к краю платформы, он увидел внизу девушку, после чего спрыгнул вниз и, не задевая контактного рельса, помог ей подняться, а затем провел в начало путей, где дождался с ней полицейских и сотрудников метро.В пресс-службе напомнили, что в случае падения на рельсы в метро нельзя трогать контактный рельс и пытаться выбраться самостоятельно. Если при падении человек не пострадал и поезда нет, то нужно идти по ходу движения поезда до начала платформы и ожидать там работника метро. В случае же, если человек пострадал, необходимо лечь в лоток между рельсами лицом вниз, головой к поезду и стараться не шевелиться. Не двигаться нужно до тех пор, пока машинист электропоезда или дежурный персонал не придет на помощь.

https://ria.ru/20210326/spasateli-1603005652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, москва, происшествия