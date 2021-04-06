Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210406/spasatel-1727916751.html
Упавшую на рельсы в московском метро девушку спас столичный спасатель
Упавшую на рельсы в московском метро девушку спас столичный спасатель
Девушка упала на рельсы на станции метро "Красносельская" в Москве, ее спас сотрудник столичных спасательных служб, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-06T20:21
2021-04-12T15:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
гочсипб
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581256351_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_7a32d2d00594ef55977d699de3bfe24b.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Девушка упала на рельсы на станции метро "Красносельская" в Москве, ее спас сотрудник столичных спасательных служб, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."На станции Красносельская в районе 15 часов (мск - ред.) сотрудник департамента ГОЧСиПБ оказал помощь девушке, упавшей на рельсы метро", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, спасатель ожидал поезд на станции и услышал звук падения человека на рельсы. Приблизившись к краю платформы, он увидел внизу девушку, после чего спрыгнул вниз и, не задевая контактного рельса, помог ей подняться, а затем провел в начало путей, где дождался с ней полицейских и сотрудников метро.В пресс-службе напомнили, что в случае падения на рельсы в метро нельзя трогать контактный рельс и пытаться выбраться самостоятельно. Если при падении человек не пострадал и поезда нет, то нужно идти по ходу движения поезда до начала платформы и ожидать там работника метро. В случае же, если человек пострадал, необходимо лечь в лоток между рельсами лицом вниз, головой к поезду и стараться не шевелиться. Не двигаться нужно до тех пор, пока машинист электропоезда или дежурный персонал не придет на помощь.
https://ria.ru/20210326/spasateli-1603005652.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581256351_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_292836414c65fca62b2e8cd9b8de40f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гочсипб, москва, происшествия

Упавшую на рельсы в московском метро девушку спас столичный спасатель

20:21 06.04.2021 (обновлено: 15:38 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирка на одной из станций Московского метрополитена
Пассажирка на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Девушка упала на рельсы на станции метро "Красносельская" в Москве, ее спас сотрудник столичных спасательных служб, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"На станции Красносельская в районе 15 часов (мск - ред.) сотрудник департамента ГОЧСиПБ оказал помощь девушке, упавшей на рельсы метро", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, спасатель ожидал поезд на станции и услышал звук падения человека на рельсы. Приблизившись к краю платформы, он увидел внизу девушку, после чего спрыгнул вниз и, не задевая контактного рельса, помог ей подняться, а затем провел в начало путей, где дождался с ней полицейских и сотрудников метро.
В пресс-службе напомнили, что в случае падения на рельсы в метро нельзя трогать контактный рельс и пытаться выбраться самостоятельно. Если при падении человек не пострадал и поезда нет, то нужно идти по ходу движения поезда до начала платформы и ожидать там работника метро. В случае же, если человек пострадал, необходимо лечь в лоток между рельсами лицом вниз, головой к поезду и стараться не шевелиться. Не двигаться нужно до тех пор, пока машинист электропоезда или дежурный персонал не придет на помощь.
Спасение человека, провалившегося под лед в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 16:19Хорошие новости
Спасатели вытащили из ледяной воды Москвы-реки женщину и ее собаку
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГОЧСиПБМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50В Иране рассказали об инциденте на ядерном объекте
15:41На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы 2:00
15:40В Совете муфтиев России заявили, что в Москве не хватает мечетей
15:39Россияне массово отказываются от поездок в Турцию
15:32В результате стрельбы около больницы в Париже погиб один человек
15:31В МИД прокомментировали инцидент на ядерном объекте в Иране
15:30На "Невской мануфактуре" в Петербурге обрушились перекрытия
15:28Меркель назвала третью волну пандемии в Германии самой жесткой
15:25СМИ: около больницы в Париже произошла стрельба, есть двое раненых
15:22Смартфон Vivo X60 Pro получил камеру от Zeiss и процессор Snapdragon 870
15:21Из горящего здания фабрики в Петербурге вывели пожарных
15:18Сенатор оценил идею продлить майские праздники за счет новогодних каникул
15:18Вертолет начал тушение пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге
15:14Обидчика блогера Варламова арестовали на 15 суток
15:13Пациентка екатеринбургской детской больницы нашла в каше мышиный хвост
15:03В Белоруссии начался суд над соратниками Тихановской
14:58Киев может сорваться на безрассудные действия, заявил Лавров
14:57В США за сутки выявили более 46 тысяч случаев COVID-19
14:55Лавров прокомментировал планы США направить корабли в Черное море
14:54Лавров: Москва предостерегла Анкару от подпитки военных настроений Киева
Лента новостейМолния