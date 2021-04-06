https://ria.ru/20210406/sotspodderzhka-1727073805.html

На Вологодчине ввели новую меру поддержки детей-сирот

На Вологодчине ввели новую меру поддержки детей-сирот

Власти Вологодской области с этого года ввели еще одну форму поддержки детей-сирот – они смогут получить денежный сертификат на приобретение жилья, сообщил... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:07

2021-04-06T18:07

2021-04-06T18:07

вологодская область

жилье

вологодская область

олег кувшинников

общество

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ВОЛОГДА, 6 апр – РИА Новости. Власти Вологодской области с этого года ввели еще одну форму поддержки детей-сирот – они смогут получить денежный сертификат на приобретение жилья, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.По его словам, на реализацию этой региональной инициативы в областном бюджете запланированы на два года 172 миллиона рублей, 86 миллиона рублей на этот и 86 миллионов рублей на следующий год.Он пояснил, что молодые люди смогут самостоятельно выбрать жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, а не ждать своей очереди на квартиру в специально строящихся домах для сирот. В этом году сумма сертификата составит полтора миллиона рублей. По словам главы области, это предложение было позитивно встречено общественниками и правозащитниками.

https://ria.ru/20210326/shkola-1603031973.html

вологодская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, вологодская область, олег кувшинников, общество