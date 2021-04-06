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На Вологодчине ввели новую меру поддержки детей-сирот
На Вологодчине ввели новую меру поддержки детей-сирот
Власти Вологодской области с этого года ввели еще одну форму поддержки детей-сирот – они смогут получить денежный сертификат на приобретение жилья, сообщил... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:07
2021-04-06T18:07
2021-04-06T18:07
вологодская область
жилье
вологодская область
олег кувшинников
общество
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ВОЛОГДА, 6 апр – РИА Новости. Власти Вологодской области с этого года ввели еще одну форму поддержки детей-сирот – они смогут получить денежный сертификат на приобретение жилья, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.По его словам, на реализацию этой региональной инициативы в областном бюджете запланированы на два года 172 миллиона рублей, 86 миллиона рублей на этот и 86 миллионов рублей на следующий год.Он пояснил, что молодые люди смогут самостоятельно выбрать жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, а не ждать своей очереди на квартиру в специально строящихся домах для сирот. В этом году сумма сертификата составит полтора миллиона рублей. По словам главы области, это предложение было позитивно встречено общественниками и правозащитниками.
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РИА Новости
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жилье, вологодская область, олег кувшинников, общество
ВОЛОГДА, 6 апр – РИА Новости.
Власти Вологодской области
с этого года ввели еще одну форму поддержки детей-сирот – они смогут получить денежный сертификат на приобретение жилья, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
По его словам, на реализацию этой региональной инициативы в областном бюджете запланированы на два года 172 миллиона рублей, 86 миллиона рублей на этот и 86 миллионов рублей на следующий год.
"Вологодская область в числе первых регионов реализовала альтернативную меру поддержки детей-сирот, которые с первого апреля могут получить жилищный сертификат. Сертификат будет адресно выдаваться детям-сиротам в возрасте от 23 лет, в отношении которых до 1 января 2021 года вынесен судебный акт о предоставлении им жилого помещения. Используя жилищный сертификат, они сразу могут приобрести жилье в собственность за счет средств областного бюджета", - сказал глава региона.
Он пояснил, что молодые люди смогут самостоятельно выбрать жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, а не ждать своей очереди на квартиру в специально строящихся домах для сирот. В этом году сумма сертификата составит полтора миллиона рублей. По словам главы области, это предложение было позитивно встречено общественниками и правозащитниками.
"Мы ждем, что нашу инициативу поддержат и на федеральном уровне, потому что эта мера поддержки детей-сирот имеет большое социальное значение". На конец 2020 года в Вологодской области было зарегистрировано почти 2200 человек из числа детей-сирот, у которых наступили основания на обеспечение жильем. Договоры на предоставление жилья были заключены с 333-мя из них.