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Госдума приняла в I чтении проект о штрафе за публикацию данных силовиков
Госдума приняла в I чтении проект о штрафе за публикацию данных силовиков
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагаются штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:00
2021-04-06T15:00
2021-04-06T15:00
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анатолий выборный
виктор кидяев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагаются штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет ограничения свободы за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения.Изменения предлагаются в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса РФ. Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев."Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до четырех месяцев", - говорится в документе.Также проектом предлагается в статье 183 Уголовного кодекса прописать уголовную ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа. Действующая редакция этой статьи предполагает наказание за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, "путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом". Парламентарии предлагают расширить перечень наказуемых способов таких сведений, дополнив его обманом, шантажом и принуждением."В последнее время участились случаи умышленного опубликования, в том числе в интернете, сведений о частной жизни сотрудников полиции, следователей, судей, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные и данные их близких. И делается это не только с целью воспрепятствовать служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, заметил он, но и, к примеру, из корыстных побуждений, из чувства мести, или даже для того, чтобы похвалиться своими "эксклюзивными" знаниями, "пропиарить" свои возможности и т.п. Но какие бы ни были изначальные цели так называемой "деанонимизации" сотрудников правоохранительных органов и их близких, такие действия являются незаконными", - отметил Пискарев.
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россия, анатолий выборный, виктор кидяев, эрнест валеев, госдума рф, общество
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагаются штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет ограничения свободы за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения.
Изменения предлагаются в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса РФ
. Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев
, Эрнест Валеев
, Анатолий Выборный
, Николай Петрунин и Виктор Кидяев
.
"Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до четырех месяцев", - говорится в документе.
Также проектом предлагается в статье 183 Уголовного кодекса прописать уголовную ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа. Действующая редакция этой статьи предполагает наказание за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, "путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом". Парламентарии предлагают расширить перечень наказуемых способов таких сведений, дополнив его обманом, шантажом и принуждением.
"В последнее время участились случаи умышленного опубликования, в том числе в интернете, сведений о частной жизни сотрудников полиции, следователей, судей, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные и данные их близких. И делается это не только с целью воспрепятствовать служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, заметил он, но и, к примеру, из корыстных побуждений, из чувства мести, или даже для того, чтобы похвалиться своими "эксклюзивными" знаниями, "пропиарить" свои возможности и т.п. Но какие бы ни были изначальные цели так называемой "деанонимизации" сотрудников правоохранительных органов и их близких, такие действия являются незаконными", - отметил Пискарев.