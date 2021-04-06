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Эстонский политик выступил в защиту русскоязычных граждан
Эстонский политик выступил в защиту русскоязычных граждан
Член Социал-демократической партии Эстонии Раймонд Кальюлайд обратил внимание на ошибки властей в отношении русскоязычного населения, пишет Postimees. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:46
2021-04-06T09:46
2021-04-06T11:37
эстония
в мире
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Член Социал-демократической партии Эстонии Раймонд Кальюлайд обратил внимание на ошибки властей в отношении русскоязычного населения, пишет Postimees.По его мнению, предстоящий переход на эстонский язык в школах, а также общая разочарованность русскоязычной общины в представителях власти, представляющих ее интересы на высшем уровне, говорит о том, что эстонская элита так и не начала учитывать интересы этой группы населения.Кальюлайд считает, что такое положение дел может привести к поддержке русской общиной Консервативной народной партии Эстонии, которая выступает против договора о границе с Россией и хочет предъявить ей территориальные требования. Журналист подчеркивает, что в Эстонии фактически игнорируется мнение русскоязычной общины. В частности, тема перехода обучения на эстонский язык почти не обсуждается с теми, кто пострадает от этого больше всего.Отмечается, что самый высокий уровень безработицы в Эстонии наблюдается среди русскоязычных женщин, особенно на северо-востоке страны.Кальюлайд указывает на то, что такая ситуация сложилась еще до кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Например, согласно докладу о развитии человеческого потенциала Эстонии за 2017 год, перспективы трудоустройства русских значительно ниже, чем у коренных жителей, а хорошее знание эстонского языка и наличие гражданства так и не дали русскоговорящим возможности конкурировать с эстонцами, отметил политик.Он также подчеркнул, что ни в прошлом, ни в нынешнем правительстве Эстонии нет ни одного представителя русскоязычной общины.Сам Кальюлайд назвал проводимую властями политику ошибкой.В связи с этим он призывает эстонские власти показать русскоговорящему населению, что государство относится к ним как к равноправной и ценной части общества.
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эстония, в мире
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Член Социал-демократической партии Эстонии Раймонд Кальюлайд обратил внимание на ошибки властей в отношении русскоязычного населения, пишет Postimees
.
По его мнению, предстоящий переход на эстонский язык в школах, а также общая разочарованность русскоязычной общины в представителях власти, представляющих ее интересы на высшем уровне, говорит о том, что эстонская элита так и не начала учитывать интересы этой группы населения.
Кальюлайд считает, что такое положение дел может привести к поддержке русской общиной Консервативной народной партии Эстонии
, которая выступает против договора о границе с Россией и хочет предъявить ей территориальные требования.
Журналист подчеркивает, что в Эстонии фактически игнорируется мнение русскоязычной общины. В частности, тема перехода обучения на эстонский язык почти не обсуждается с теми, кто пострадает от этого больше всего.
Отмечается, что самый высокий уровень безработицы в Эстонии наблюдается среди русскоязычных женщин, особенно на северо-востоке страны.
Кальюлайд указывает на то, что такая ситуация сложилась еще до кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Например, согласно докладу о развитии человеческого потенциала Эстонии за 2017 год, перспективы трудоустройства русских значительно ниже, чем у коренных жителей, а хорошее знание эстонского языка и наличие гражданства так и не дали русскоговорящим возможности конкурировать с эстонцами, отметил политик.
Он также подчеркнул, что ни в прошлом, ни в нынешнем правительстве Эстонии нет ни одного представителя русскоязычной общины.
Сам Кальюлайд назвал проводимую властями политику ошибкой.
"Я, например, точно не хочу, чтобы из-за нынешнего кризиса и растущего неравенства все большее количество русскоязычных людей поддерживало популистов, тем более что здесь речь идет о политиках-реваншистах", — пишет он.
В связи с этим он призывает эстонские власти показать русскоговорящему населению, что государство относится к ним как к равноправной и ценной части общества.