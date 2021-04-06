https://ria.ru/20210406/pravitelstvo-1727048183.html
Правительство представит отчет о работе 12 мая
Правительство представит отчет о работе 12 мая
Государственная дума на пленарном заседании приняла проект постановления о переносе отчета правительства РФ о работе за 2020 год с апреля на 12 мая. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:59
2021-04-06T15:59
2021-04-06T16:03
вячеслав володин
дмитрий песков
владимир путин
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госдума рф
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании приняла проект постановления о переносе отчета правительства РФ о работе за 2020 год с апреля на 12 мая."Рассмотреть вопрос об отчете Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2020 год на заседании Государственной Думы 12 мая 2021 года", - говорится в документе.Также документом отменяется пленарное заседание палаты 21 апреля - в день, когда президент огласит послание Федеральному собранию.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата предложит правительству перенести отчёт о работе за 2020 год с 21 апреля на 12 мая из-за совпадения с датой послания президента. О том, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20210406/poslanie-1604381822.html
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вячеслав володин, дмитрий песков, владимир путин, россия, госдума рф, общество