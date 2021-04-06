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В Вологодской области загорелось здание бывшего льняного комбината
В Вологодской области загорелось здание бывшего льняного комбината
Здание бывшего льняного комбината загорелось в Вологодской области на площади 2 тысячи "квадратов", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T21:23
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вологодская область
происшествия
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Здание бывшего льняного комбината загорелось в Вологодской области на площади 2 тысячи "квадратов", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, горит трехэтажное здание в городе Красавино."Горит бывший льняной комбинат на площади 2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что здание сейчас не используется, при этом его общая площадь составляет 6400 квадратных метров.
https://ria.ru/20210405/pozhar-1604357824.html
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вологодская область, происшествия

В Вологодской области загорелось здание бывшего льняного комбината

21:23 06.04.2021 (обновлено: 21:27 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Здание бывшего льняного комбината загорелось в Вологодской области на площади 2 тысячи "квадратов", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, горит трехэтажное здание в городе Красавино.
"Горит бывший льняной комбинат на площади 2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что здание сейчас не используется, при этом его общая площадь составляет 6400 квадратных метров.
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