https://ria.ru/20210406/pozhar-1727103520.html

В Вологодской области загорелось здание бывшего льняного комбината

В Вологодской области загорелось здание бывшего льняного комбината

Здание бывшего льняного комбината загорелось в Вологодской области на площади 2 тысячи "квадратов", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T21:23

2021-04-06T21:23

2021-04-06T21:27

вологодская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Здание бывшего льняного комбината загорелось в Вологодской области на площади 2 тысячи "квадратов", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, горит трехэтажное здание в городе Красавино."Горит бывший льняной комбинат на площади 2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что здание сейчас не используется, при этом его общая площадь составляет 6400 квадратных метров.

https://ria.ru/20210405/pozhar-1604357824.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологодская область, происшествия