https://ria.ru/20210406/podmoskove-1604410304.html
Губернатор Подмосковья проучил привести в порядок дворы к 24 апреля
Губернатор Подмосковья проучил привести в порядок дворы к 24 апреля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести в порядок дворы и общественные пространства к 24 апреля. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:30
2021-04-06T11:30
2021-04-06T11:30
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести в порядок дворы и общественные пространства к 24 апреля. По его словам, общеобластной субботник является завершающим днем, где житель города вносит финальную лепту.
https://ria.ru/20210405/proezd-1604354934.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)