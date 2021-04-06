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При обыске у Белозерцева нашли незарегистрированное оружие
При обыске у Белозерцева нашли незарегистрированное оружие
Следствие в ходе обыска у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обнаружено незарегистрированное оружие, заявил прокурор во вторник на заседании... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:10
2021-04-06T11:10
2021-04-06T11:24
дело ивана белозерцева
россия
иван белозерцев
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Следствие в ходе обыска у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обнаружено незарегистрированное оружие, заявил прокурор во вторник на заседании Мосгорсуда."Я напомню, что в ходе обыска были обнаружены сами предметы взятки, незарегистрированное оружие, а также денежные средства, превышающие его официальный доход", - сказал прокурор, не раскрывая детали.Обосновывая необходимость оставить экс-чиновника в СИЗО, обвинитель напомнил, что по делу еще не установлены все свидетели и Белозерцев на свободе может надавить на них.
https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602431196.html
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дело ивана белозерцева, россия, иван белозерцев, пензенская область, происшествия