https://ria.ru/20210406/oruzhie-1604405472.html

При обыске у Белозерцева нашли незарегистрированное оружие

При обыске у Белозерцева нашли незарегистрированное оружие

Следствие в ходе обыска у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обнаружено незарегистрированное оружие, заявил прокурор во вторник на заседании... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:10

2021-04-06T11:10

2021-04-06T11:24

дело ивана белозерцева

россия

иван белозерцев

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Следствие в ходе обыска у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обнаружено незарегистрированное оружие, заявил прокурор во вторник на заседании Мосгорсуда."Я напомню, что в ходе обыска были обнаружены сами предметы взятки, незарегистрированное оружие, а также денежные средства, превышающие его официальный доход", - сказал прокурор, не раскрывая детали.Обосновывая необходимость оставить экс-чиновника в СИЗО, обвинитель напомнил, что по делу еще не установлены все свидетели и Белозерцев на свободе может надавить на них.

https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602431196.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело ивана белозерцева, россия, иван белозерцев, пензенская область, происшествия