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В Москве в I квартале сдали 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости
В Москве в I квартале сдали 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости
В Москве в первом квартале 2021 года ввели более 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:35
2021-04-06T11:06
строительство
жилье
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 6 апр - РИА Недвижимость. В Москве в первом квартале 2021 года ввели более 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Результаты первого квартала 2021 года демонстрируют, что намеченный план по строительству недвижимости в столице выполняется в полном объеме, где-то даже с опережением графика – за три месяца введено более 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости", - отметил он.По словам Бочкарева, план по вводу жилья в городе планомерно выполняется: с начала года построено 57 домов с общей площадью квартир более 1 миллионов квадратных метров, то есть четверть от годового плана. Кроме того, в январе-марте в Москве введено три детских сада, две школы, два спортивных объекта, а также по одному новому объекту культуры и здравоохранения, добавил Бочкарёв.По итогам 2020 года в Москве было введено почти 11 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе почти 5 миллионов "квадратов" жилья. По данным Росстата, ввод жилья в Москве в первом квартале 2020 года составлял 1,4 миллиона квадратных метров.
https://realty.ria.ru/20210406/moszhilinspektsiya-1604394834.html
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строительство, жилье, андрей бочкарев, москва

В Москве в I квартале сдали 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости

10:35 06.04.2021 (обновлено: 11:06 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке в Москве
Осмотр квартиры в новостройке в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Недвижимость. В Москве в первом квартале 2021 года ввели более 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Результаты первого квартала 2021 года демонстрируют, что намеченный план по строительству недвижимости в столице выполняется в полном объеме, где-то даже с опережением графика – за три месяца введено более 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости", - отметил он.
Мосжилинспекция - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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По словам Бочкарева, план по вводу жилья в городе планомерно выполняется: с начала года построено 57 домов с общей площадью квартир более 1 миллионов квадратных метров, то есть четверть от годового плана.
Кроме того, в январе-марте в Москве введено три детских сада, две школы, два спортивных объекта, а также по одному новому объекту культуры и здравоохранения, добавил Бочкарёв.
По итогам 2020 года в Москве было введено почти 11 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе почти 5 миллионов "квадратов" жилья. По данным Росстата, ввод жилья в Москве в первом квартале 2020 года составлял 1,4 миллиона квадратных метров.
 
СтроительствоЖильеАндрей БочкаревМосква
 
 
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