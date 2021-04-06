https://ria.ru/20210406/narusheniya-1727099810.html

Эксперт оценила оскорбительные ошибки украинской делегации в Катаре

Эксперт оценила оскорбительные ошибки украинской делегации в Катаре

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова объяснила в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, почему делегацию... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T20:47

2021-04-06T20:47

2021-04-06T20:47

андрей ермак

дмитрий кулеба

владимир зеленский

катар

украина

в мире

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова объяснила в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, почему делегацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении этикета во время визита в Катар. Ранее в Сети опубликовали фотографии со встречи. На них видно, что во время приема глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели в позе "нога на ногу", открывая взгляду подошвы своих туфель. Критики не удалось избежать и девушке из состава украинской делегации. Она нарушила правила этикета, так как была в юбке неподобающей длины. По мнению эксперта по этикету, все допущенные украинцами нарушения были сделаны в силу неосведомленности и не являлись намеренным жестом. По ее словам, поза "нога на ногу" является "достаточно фривольной" и не подходит для такого рода встреч. В арабских странах демонстрация подошвы обуви считается чем-то грязным и неуважительным, добавила она. Также Холгова пояснила, что длина юбки девушки из украинской делегации для западной системы координат была абсолютно приемлемая, но не для арабских стран, где оголять колени запрещено. После негативной реакции в социальных сетях фотографии удалили с сайта офиса президента страны.

катар

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей ермак, дмитрий кулеба, владимир зеленский, катар, украина, в мире