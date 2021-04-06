https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727103862.html

Путин обсудил с Болсонару поставки вакцины "Спутник V"

Путин обсудил с Болсонару поставки вакцины "Спутник V"

Владимир Путин обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару борьбу с коронавирусом, в том числе регистрацию российской вакцины "Спутник V", ее поставки и... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T21:30

2021-04-06T21:30

2021-04-06T22:17

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

жаир болсонару

владимир путин

бразилия

в мире

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару борьбу с коронавирусом, в том числе регистрацию российской вакцины "Спутник V", ее поставки и организацию производства на территории южноамериканской страны.О телефонном разговоре двух лидеров сообщили в пресс-службе Кремля.Отмечается, что Путин и Болсонару собираются и далее поддерживать личные контакты.В свою очередь, портал Globo со ссылкой на администрацию бразильского президента сообщил, что два лидера также затронули вопросы торговли и научно-технического сотрудничества. Болсонару отметил необходимость нарастить экспорт мяса в Россию.

https://ria.ru/20210406/sovety-1604375355.html

бразилия

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, жаир болсонару, владимир путин, бразилия, в мире