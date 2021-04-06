Путин обсудил с Болсонару поставки вакцины "Спутник V"
21:30 06.04.2021 (обновлено: 22:17 06.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару борьбу с коронавирусом, в том числе регистрацию российской вакцины "Спутник V", ее поставки и организацию производства на территории южноамериканской страны.
О телефонном разговоре двух лидеров сообщили в пресс-службе Кремля.
"Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Болсонару собираются и далее поддерживать личные контакты.
В свою очередь, портал Globo со ссылкой на администрацию бразильского президента сообщил, что два лидера также затронули вопросы торговли и научно-технического сотрудничества. Болсонару отметил необходимость нарастить экспорт мяса в Россию.