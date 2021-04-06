https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604427635.html
Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с COVID-19 в России
Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с COVID-19 в России
Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной несколько недель подряд, однако ряд экспертов предупреждают о возможности ее ухудшения в связи с третьей... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:00
2021-04-06T13:00
2021-04-06T19:04
европа
сша
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596617726_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_d7068925819e0cd92f1b50789395c279.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной несколько недель подряд, однако ряд экспертов предупреждают о возможности ее ухудшения в связи с третьей волной в других странах, важно этого не допустить, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд. Мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии", — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.Мишустин отметил, что в этих странах снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса."Некоторые государства были вынуждены ввести локдаун. Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране", — сказал премьер.По его словам, для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от инфекции, реагировать незамедлительно и наращивать темпы вакцинации.
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596617726_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_0f4552ad951366dba8cc740ee7844281.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной несколько недель подряд, однако ряд экспертов предупреждают о возможности ее ухудшения в связи с третьей волной в других странах, важно этого не допустить, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин
.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд. Мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии", — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.
Мишустин отметил, что в этих странах снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса.
"Некоторые государства были вынуждены ввести локдаун. Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране", — сказал премьер.
По его словам, для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от инфекции, реагировать незамедлительно и наращивать темпы вакцинации.