https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604427635.html

Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с COVID-19 в России

Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной несколько недель подряд, однако ряд экспертов предупреждают о возможности ее ухудшения в связи с третьей... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:00

2021-04-06T13:00

2021-04-06T19:04

европа

сша

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596617726_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_d7068925819e0cd92f1b50789395c279.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной несколько недель подряд, однако ряд экспертов предупреждают о возможности ее ухудшения в связи с третьей волной в других странах, важно этого не допустить, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд. Мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии", — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.Мишустин отметил, что в этих странах снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса."Некоторые государства были вынуждены ввести локдаун. Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране", — сказал премьер.По его словам, для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от инфекции, реагировать незамедлительно и наращивать темпы вакцинации.

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество