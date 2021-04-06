https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604407458.html

В России за сутки умерли 389 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 389 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 389 смертей с COVID-19, за все время - 101 106, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:17

2021-04-06T11:17

2021-04-06T11:17

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

москва

ростовская область

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599892702_0:444:2738:1984_1920x0_80_0_0_d8acf77bc27989e9eaf4e45070fe5851.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 389 смертей с COVID-19, за все время - 101 106, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 389 смертей... За весь период по России умерли 101 106 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 54, Санкт-Петербурге - 31, Ростовской области - 18.

россия

москва

ростовская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, москва, ростовская область, санкт-петербург