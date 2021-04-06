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В России за сутки умерли 389 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 389 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 389 смертей с COVID-19, за все время - 101 106, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:17
2021-04-06T11:17
2021-04-06T11:17
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
ростовская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 389 смертей с COVID-19, за все время - 101 106, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 389 смертей... За весь период по России умерли 101 106 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 54, Санкт-Петербурге - 31, Ростовской области - 18.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, здоровье - общество, москва, ростовская область, санкт-петербург