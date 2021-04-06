https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604407341.html

В Москве выявили 1747 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1747 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Москве - 1747, Санкт-Петербурге - 702, Подмосковье - 533, сообщили... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:17

2021-04-06T11:17

2021-04-06T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Москве - 1747, Санкт-Петербурге - 702, Подмосковье - 533, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1747; 2. Санкт-Петербург - 702; 3. Московская область - 533", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Алтай - по два, в Ненецком автономном округе и Туве - по одному.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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