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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604407341.html
В Москве выявили 1747 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1747 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Москве - 1747, Санкт-Петербурге - 702, Подмосковье - 533, сообщили... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:17
2021-04-06T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Москве - 1747, Санкт-Петербурге - 702, Подмосковье - 533, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1747; 2. Санкт-Петербург - 702; 3. Московская область - 533", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Алтай - по два, в Ненецком автономном округе и Туве - по одному.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 1747 новых случаев заражения коронавирусом

11:17 06.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Москве - 1747, Санкт-Петербурге - 702, Подмосковье - 533, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 1747; 2. Санкт-Петербург - 702; 3. Московская область - 533", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Алтай - по два, в Ненецком автономном округе и Туве - по одному.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
 
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