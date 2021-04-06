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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604376339.html
В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
В России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть — южноафриканским. Об этом в интервью газете "Известия" сообщила глава... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T01:35
2021-04-06T02:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть — южноафриканским. Об этом в интервью газете "Известия" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, сейчас в мире регистрируется все возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами. Много случаев заболевания регистрируются, в частности, в Европе, Азии, Южной Америке и Африке, подчеркнула собеседница издания. Это может говорить о возможной необходимости оставаться в родной стране, чтобы сократить риск распространения заболевания, добавила Попова."Если в ряде европейских стран 60-70 процентов всех находок — это именно британский штамм, то у нас пока он распространен очень мало. Благодаря нашим ограничительным мерам противодействия инфекции внутри страны и на въездах в нее", — пояснила глава надзорного ведомства.Она также уточнила, что сейчас в России более 20 штаммов с различными другими мутациями. Исследователи оценивают их значимость.Ранее сообщалось, что британский штамм коронавируса выявили уже в 130 странах, южноафриканский — в 80 странах, а бразильский — в 45.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19

01:35 06.04.2021 (обновлено: 02:34 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
Медработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть — южноафриканским. Об этом в интервью газете "Известия" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского. Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные", — сказала главный санитарный врач страны.

По ее словам, сейчас в мире регистрируется все возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами. Много случаев заболевания регистрируются, в частности, в Европе, Азии, Южной Америке и Африке, подчеркнула собеседница издания. Это может говорить о возможной необходимости оставаться в родной стране, чтобы сократить риск распространения заболевания, добавила Попова.
"Если в ряде европейских стран 60-70 процентов всех находок — это именно британский штамм, то у нас пока он распространен очень мало. Благодаря нашим ограничительным мерам противодействия инфекции внутри страны и на въездах в нее", — пояснила глава надзорного ведомства.
Она также уточнила, что сейчас в России более 20 штаммов с различными другими мутациями. Исследователи оценивают их значимость.
Ранее сообщалось, что британский штамм коронавируса выявили уже в 130 странах, южноафриканский — в 80 странах, а бразильский — в 45.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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