https://ria.ru/20210406/italiya-1727073617.html
В Италии рассказали о планах по приему туристов из России
В Италии рассказали о планах по приему туристов из России
Министр туризма Италии Массимо Гаравалья надеется, что бронирование поездок из России станет доступным уже с лета. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:48
2021-04-06T17:48
2021-04-06T21:36
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РИМ, 6 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Министр туризма Италии Массимо Гаравалья надеется, что бронирование поездок из России станет доступным уже с лета."Мы будем счастливы сделать это (открыть границы), когда позволят санитарные условия. Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, и мы надеемся, что бронирования можно будет совершать уже на это лето. Но о датах говорить рано", - сказал министр на пресс-конференции для иностранной прессы.
https://ria.ru/20210319/vaktsina-1602078771.html
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, новости - туризм, италия