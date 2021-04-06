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Туризм
https://ria.ru/20210406/italiya-1727073617.html
В Италии рассказали о планах по приему туристов из России
В Италии рассказали о планах по приему туристов из России
Министр туризма Италии Массимо Гаравалья надеется, что бронирование поездок из России станет доступным уже с лета. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:48
2021-04-06T21:36
куда можно лететь
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РИМ, 6 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Министр туризма Италии Массимо Гаравалья надеется, что бронирование поездок из России станет доступным уже с лета."Мы будем счастливы сделать это (открыть границы), когда позволят санитарные условия. Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, и мы надеемся, что бронирования можно будет совершать уже на это лето. Но о датах говорить рано", - сказал министр на пресс-конференции для иностранной прессы.
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, новости - туризм, италия

В Италии рассказали о планах по приему туристов из России

17:48 06.04.2021 (обновлено: 21:36 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Джузеппе Маффиа / Перейти в фотобанкФонтан Четырех рек на площади Навона в Риме
Фонтан Четырех рек на площади Навона в Риме - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Джузеппе Маффиа
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РИМ, 6 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Министр туризма Италии Массимо Гаравалья надеется, что бронирование поездок из России станет доступным уже с лета.
"Мы будем счастливы сделать это (открыть границы), когда позволят санитарные условия. Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, и мы надеемся, что бронирования можно будет совершать уже на это лето. Но о датах говорить рано", - сказал министр на пресс-конференции для иностранной прессы.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмИталия
 
 
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