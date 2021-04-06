https://ria.ru/20210406/facebook-1727042164.html
Роскомнадзор запросил у Facebook информацию об утечке данных россиян
Роскомнадзор запросил у Facebook информацию об утечке данных россиян
Роскомнадзор потребовал от Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:36
2021-04-06T15:36
2021-04-06T15:44
россия
саудовская аравия
сша
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети, сообщается на сайте ведомства.Ранее издание Business Insider сообщило, что личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете. По его данным, эту информацию опубликовали на хакерском форуме, она, таким образом, бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". Среди прочего, в сети оказались данные более 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов - из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.В Facebook сообщили, что об утечке стало известно еще в 2019 году. Тогда же, согласно заявлению компании, они "нашли и разрешили эту проблему"."Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей социальной сети. Роскомнадзор требует от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210405/facebook-1604223018.html
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россия, саудовская аравия, сша, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)