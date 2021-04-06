https://ria.ru/20210406/facebook-1727042164.html

Роскомнадзор запросил у Facebook информацию об утечке данных россиян

Роскомнадзор запросил у Facebook информацию об утечке данных россиян

Роскомнадзор потребовал от Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:36

2021-04-06T15:36

2021-04-06T15:44

россия

саудовская аравия

сша

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети, сообщается на сайте ведомства.Ранее издание Business Insider сообщило, что личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете. По его данным, эту информацию опубликовали на хакерском форуме, она, таким образом, бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". Среди прочего, в сети оказались данные более 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов - из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.В Facebook сообщили, что об утечке стало известно еще в 2019 году. Тогда же, согласно заявлению компании, они "нашли и разрешили эту проблему"."Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей социальной сети. Роскомнадзор требует от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210405/facebook-1604223018.html

россия

саудовская аравия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, саудовская аравия, сша, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)