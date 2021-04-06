https://ria.ru/20210406/donbass-1727098565.html

Зеленский заявил о гибели 28 военных в Донбассе за время перемирия

Зеленский заявил о гибели 28 военных в Донбассе за время перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время перемирия в Донбассе с конца июля 2020 года погибло 28 украинских военных, из них 24 человека только в РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T20:33

2021-04-06T20:33

2021-04-06T20:33

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

владимир зеленский

луганск

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604390688_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d277251a8f0857e07647c7055452958.jpg

КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время перемирия в Донбассе с конца июля 2020 года погибло 28 украинских военных, из них 24 человека только в этом году."За время режима "тишины" с 27 июля 2020 года из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 24 - в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 8 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотичных людей, которые должны строить будущее Украины", - написал президент в Twitter.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении – по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1727051666.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

донецкая народная республика

луганск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир зеленский, луганск, украина, в мире