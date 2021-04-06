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В Госдуме прокомментировали заявление Киева о смене площадки по Донбассу
В Госдуме прокомментировали заявление Киева о смене площадки по Донбассу
Заявления Украины о смене переговорной площадки по Донбассу - по сути срыв переговоров под фиктивным и бессмысленным предлогом, киевский режим не решился бы на... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:52
2021-04-06T14:52
алексей резников
донбасс
елена панина
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заявления Украины о смене переговорной площадки по Донбассу - по сути срыв переговоров под фиктивным и бессмысленным предлогом, киевский режим не решился бы на это, если бы его не подталкивали "западные партнеры", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в понедельник заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".По мнению Паниной, на самом деле подобное заявление является осознанным шагом официального Киева по выходу из минского процесса."По сути, речь идет о ликвидации переговорной площадки, которая на протяжении шести лет вполне устраивала стороны переговоров. По факту это – срыв переговоров под фиктивным и бессмысленным предлогом. Нет места встречи – нет и диалога. Киевский режим не решился бы на это, если бы его не подталкивали "западные партнеры". При этом история учит, что всегда и везде срыв переговоров ведет к началу войны", - заключила парламентарий.
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алексей резников, донбасс, елена панина, киев, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали заявление Киева о смене площадки по Донбассу

14:52 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заявления Украины о смене переговорной площадки по Донбассу - по сути срыв переговоров под фиктивным и бессмысленным предлогом, киевский режим не решился бы на это, если бы его не подталкивали "западные партнеры", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в понедельник заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".

"Надо отдавать себе отчет, что киевские капризы в отношении Белоруссии – это просто надуманный повод, где все шито белыми нитками. Каких-либо разумных мотивов абсолютно нет, мы имеем дело с той же самой Белоруссией, что и в 2015 году. В Киеве прекрасно понимают, что найти новую переговорную площадку будет практически невозможно", - сказала депутат РИА Новости.

По мнению Паниной, на самом деле подобное заявление является осознанным шагом официального Киева по выходу из минского процесса.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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"По сути, речь идет о ликвидации переговорной площадки, которая на протяжении шести лет вполне устраивала стороны переговоров. По факту это – срыв переговоров под фиктивным и бессмысленным предлогом. Нет места встречи – нет и диалога. Киевский режим не решился бы на это, если бы его не подталкивали "западные партнеры". При этом история учит, что всегда и везде срыв переговоров ведет к началу войны", - заключила парламентарий.
 
Алексей РезниковДонбассЕлена ПанинаКиевУкраинаВ мире
 
 
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