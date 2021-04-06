В Госдуме прокомментировали заявление Киева о смене площадки по Донбассу
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заявления Украины о смене переговорной площадки по Донбассу - по сути срыв переговоров под фиктивным и бессмысленным предлогом, киевский режим не решился бы на это, если бы его не подталкивали "западные партнеры", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в понедельник заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".
"Надо отдавать себе отчет, что киевские капризы в отношении Белоруссии – это просто надуманный повод, где все шито белыми нитками. Каких-либо разумных мотивов абсолютно нет, мы имеем дело с той же самой Белоруссией, что и в 2015 году. В Киеве прекрасно понимают, что найти новую переговорную площадку будет практически невозможно", - сказала депутат РИА Новости.
По мнению Паниной, на самом деле подобное заявление является осознанным шагом официального Киева по выходу из минского процесса.
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"По сути, речь идет о ликвидации переговорной площадки, которая на протяжении шести лет вполне устраивала стороны переговоров. По факту это – срыв переговоров под фиктивным и бессмысленным предлогом. Нет места встречи – нет и диалога. Киевский режим не решился бы на это, если бы его не подталкивали "западные партнеры". При этом история учит, что всегда и везде срыв переговоров ведет к началу войны", - заключила парламентарий.