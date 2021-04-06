https://ria.ru/20210406/donbass-1727032820.html

В Госдуме прокомментировали заявление Киева о смене площадки по Донбассу

В Госдуме прокомментировали заявление Киева о смене площадки по Донбассу

Заявления Украины о смене переговорной площадки по Донбассу - по сути срыв переговоров под фиктивным и бессмысленным предлогом, киевский режим не решился бы на... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:52

2021-04-06T14:52

2021-04-06T14:52

алексей резников

донбасс

елена панина

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заявления Украины о смене переговорной площадки по Донбассу - по сути срыв переговоров под фиктивным и бессмысленным предлогом, киевский режим не решился бы на это, если бы его не подталкивали "западные партнеры", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в понедельник заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".По мнению Паниной, на самом деле подобное заявление является осознанным шагом официального Киева по выходу из минского процесса."По сути, речь идет о ликвидации переговорной площадки, которая на протяжении шести лет вполне устраивала стороны переговоров. По факту это – срыв переговоров под фиктивным и бессмысленным предлогом. Нет места встречи – нет и диалога. Киевский режим не решился бы на это, если бы его не подталкивали "западные партнеры". При этом история учит, что всегда и везде срыв переговоров ведет к началу войны", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20210406/donbass-1604431295.html

донбасс

киев

украина

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алексей резников, донбасс, елена панина, киев, украина, в мире